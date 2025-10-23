Echt waar: deze sportcoupé is geen Kia maar een Skoda

Deze auto zou niet uit de toon vallen in de Kia-showroom.

Skoda is niet het meest spannende bedrijf waar je kunt werken als designer. Je hebt weinig ruimte om je creativiteit de vrije loop te laten. Gelukkig is Skoda nu bezig met een reeks moderne interpretaties van klassieke modellen, dus de ontwerpers kunnen zich helemaal uitleven.

Vorige maand liet Skoda een sportcoupé zien geïnspireerd op de 110 R, nu tonen ze wederom een coupé. Deze keer gaat het om een moderne interpretatie van de Skoda 1000 MBX uit de jaren ’60. Dit was de coupéversie van de 1000 MB, een compacte sedan met de motor achterin.

De 1000 MB was een massaproduct, waar er honderdduizenden van gemaakt zijn tussen 1964 en 1969. De coupé is echter een zeldzaamheid. Hier zijn er maar 2.517 van gemaakt.

Je hebt wel wat fantasie nodig om deze nieuwe 1000 MBX als zodanig te herkennen. Het lijntje met het origineel is vrij dun. De schuine C-stijl is zo’n beetje de enige overeenkomst. De voor- en achterkant zijn eigenlijk totaal anders. Het geheel doet meer denken aan een moderne Kia dan aan een klassieke Skoda.

Het lijkt een klein coupeetje, maar het interieur is eh… verrassend ruim. We zien namelijk een tweede zitrij met een behoorlijk riante beenruimte. Als we de plaatjes moeten geloven past er zelfs een fiets in de breedte achter de voorstoelen.

Goed, de praktische details maken verder niet uit, dit is slechts een vingeroefening van de designers. Deze moderne Skoda 1000 MBX gaat de digitale dimensie waarschijnlijk nooit verlaten. Maar toch leuk dat de Skoda-ontwerpers de vrijheid krijgen om dit soort creaties te maken.