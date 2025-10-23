Musk: ‘Iedereen wil een auto waarin je kunt appen tijdens het rijden’

Iedereen, dus jij ook.

De Tesla Model Y is toch weer de bestverkochte auto van Europa, zo schreven we gisteren. Dat betekent echter niet dat het weer helemaal voor de wind gaat bij Tesla. De resultaten van het derde kwartaal zijn bekend gemaakt, en die laten te wensen over.

Winst gekelderd

Tesla heeft weliswaar een recordomzet gedraaid van $28 miljard (een stijging van 12%), maar de winst is gekelderd. De netto winst daalde met 37% naar $1,4 miljard. Daardoor is er ook meteen een dip te zien in de beurskoers.

Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers had Elon Musk het vooral over robots en AI, maar hij zei ook nog wat interessante dingen over auto’s. Hij gelooft namelijk dat er heel veel vraag zal zijn naar volledig autonome auto’s, wat natuurlijk al jaren zijn stokpaardje is.

Appen in de auto

Daarover zegt hij het volgende: “Het komt hier op neer: kun je appen terwijl je in de auto zit? Als je iemand vertelt, ‘Ja, de auto is nu zo goed dat je op je telefoon kunt zitten en de hele tijd kunt appen terwijl je in de auto zit,’ dan zal iedereen die de auto kán kopen de auto kopen. Einde verhaal.”

Als de techniek zover is dat je zorgeloos kunt appen in de auto, zal iedereen zo’n auto kopen, aldus Elon Musk. Hij heeft er zelfs zoveel vertrouwen in dat hij nu alvast de productie wil opschalen. Volgens hem is er duidelijkheid over unsupervised self-driving en moeten ze daarom de productie zo snel mogelijk opschalen.

Rooskleurig

Elon ziet het allemaal heel erg rooskleurig. Het recente verleden heeft uitgewezen dat de ontwikkeling van autonoom rijden keer op keer tegenvalt. Nu al de productie opschalen is nogal voorbarig. Daarbij is het nog maar zeer de vraag of mensen echt zo massaal autonoom rijden zullen omarmen. Al zijn er natuurlijk veel mensen die niets liever doen dan appen in de auto.