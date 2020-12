Rolls-Royce wil bijna 9000 euro voor oncomfortabel stoeltje - Autoblog.nl

Rolls-Royce lijkt de 1 aprilgrap iets te vroeg online te hebben gezet, met dit dure, maar oncomfortabele, stoeltje.

Rolls-Royce is een van dé topmerken als het gaat om interieurs. Prachtige dashboards, heerlijke materialen en super comfortabele stoelen. Het zijn geweldige plekken om in te zitten en als passagier in rondgereden te worden. Of om zelf rond te rijden, natuurlijk. En aangezien ze nu de Cullinan hebben, kan je ook op gras, modder en heuveltjes in ultiem comfort rondrijden.

Maar wat als je in je Cullinan aan het offroaden bent en ineens de drang hebt om de omgeving te schilderen, of op vogels te schieten, of om met je drone te vliegen? Blijf je dan de hele tijd in de Cullinan zitten, of ga je dan in de buitenlucht staan? Volgens Rolls-Royce hoef je geen van beide te doen, maar kan je een stoeltje mee naar buiten nemen. Deze Pursuit Seat, om precies te zijn.

De Pursuit Seat is namelijk Rolls-Royce’s antwoord op goedkope zittinkjes. Het is in feite een paal met een soort metalen satéprikker aan de onderkant, met een leren flapje aan de bovenkant. Op dat leren flapje kan je zitten, om zo niet per se een comfortabele, maar wel een handig te vervoeren stoeltje te hebben.

Het is het soort stoeltje dat je vaak in kampeerwinkeltjes tegenkomt, wat meestal is gemaakt van eenvoudige materialen en een goedkoop prijskaartje heeft. We hebben het hier echter om Rolls-Royce, dus deze Pursuit Seat heeft geen eenvoudige materialen of een goedkoop prijskaartje.

Om te beginnen met die materialen. Het zitgedeelte is dus gemaakt van leer, die weer vastzit zit aan een aluminium scharnier. Aluminium vinden we ook aan de onderkant bij de voet. Die voet is ontworpen voor harde vloeren. Mocht je echter op gras willen zitten, dan kan dat ook. In die voet zit namelijk een aluminium pin die uitgeschoven kan worden door de gebruiker.

Het zitscharnier en de voet zitten vast aan een paaltje, wat gemaakt is van een nogal bedenkelijk materiaal. Een groot deel van de Pursuit Seat is namelijk gemaakt van (naakt!) koolstofvezel. Koolstofvezel is super duur, maar niet per se super luxe. Het is eerder iets dat je op een hypercar verwacht, niet op een Rolls Royce-kampeerstoeltje. Gelukkig kan je zelf de kleuren kiezen van je Pursuit Seat, het is te hopen dat je deze stang ook van een laagje kleur kan voorzien.

Overigens kent dit Rolls-Royce-stoeltje nog een paar leuke extraatjes die de flinke vraagprijs enigszins verklaarbaar maken. Zo is de stoel in de hoogte verstelbaar en zit er onder het zitvlak een zakje voor bijvoorbeeld evenementenkaarten. Nog leuker is een kleine aluminium zaklampje, die in het scharnier van de stoel verstopt zit. Zo kan je nog je weg terug naar de auto vinden als het buiten donker is. Oh en hij is uiteraard met de hand gemaakt.

De Rolls-Royce Pursuit Seat is nu te koop bij Rolls-Royce. Je kan er eentje kopen, of een set. Een stoeltje kost 6581 Britse ponden. Klinkt als een flink bedrag, maar het wordt nog flinker. Dat bedrag is namelijk zonder BTW. Uiteindelijk kost het stoeltje 8869,71 euro met die btw. Een flink bedrag dus, al krijg je daar wel een (coole?) stoel (én opbergtas!) voor terug.