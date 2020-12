Huh? Mazda CX-5 met zescilinder op komst! - Autoblog.nl

Een Mazda CX-5 met zescilinder onder de kap. Mooier gaat het niet worden.

Mazda is een eigenwijs merk. Zeker de laatste tijd houden ze er een compleet eigen visie op na. Zo bestrijden ze CO2’s niet met piepkleine turbomotortjes, maar met grote relaxte tweeliters.

Daarnaast is het een van de merken dat nog echt flink lijkt te investeren in verbrandingsmotoren. Uiteraard komen er ook elektrische en geëlektrificeerde Mazda’s aan, waarvan de techniek met Toyota wordt ontwikkeld.

Mazda CX-5 met zescilinder

Maar Mazda gaat ook nog zijn eigen weg. Zo is het merk voornemens om een range zescilinder motoren te gaan leveren. De blokken zijn nu ontwikkeling en al aangekondigd door Mazda zelf. In eerste instantie werd gedacht dat de motor voor de nieuwe Mazda 6 was. Maar nu heeft het bericht ons bereikt dat de Mazda CX-5 met zescilinder ook eraan zit te komen.

Mazda 6 platform

Dat meldt het doorgaans prima geïnformeerde BestCarWeb. De nieuwe Mazda CX-5 komt een soortgelijk platform te staan als dat van de Mazda 6. Uiteraard wordt het model iets hoger geplaatst. De basis van de Mazda CX-5 is dus achterwielaangedreven, dus met een extra as naar de voorwielen. Inderdaad, net zoals BMW en Mercedes dat bijvoorbeeld toepassen. Alle huidige Mazda’s hebben het blok overdwars geplaatst met een Haldex-koppeling voor de versies met vierwielaandrijving.

2x Mazda CX-5 met zescilinder (meervoud!)

Er zijn ook al iets meer details bekend. Zo schijnen er twee verschillende benzinemotoren te zijn: een 3.0 en een 3.3 liter. Ook een diesel zit in de pijplijn. Deze motoren zullen vervolgens middels 48V-ondersteuning ‘zuinig’ gemaakt worden. Daarmee zal de Mazda een stukje hoger in de markt mikken met de auto dan dat ze op dit moment doen. Dus meer Mercedes-Benz GLC dan Kia Sportage.

Mazda CX-50

Maar dat is niet het enige. Naast de praktische Mazda CX-5 is het de bedoeling dat er een minder praktische CX-50 komt. Dit wordt dan een iets sportievere en minder praktische variant. Zie het een beetje als de concurrent voor de Mercedes-Benz GLC Coupé of BMW X4.

Mazda heeft aangegeven het ook even rustig aan te doen met introducties van nieuwe modellen. De komende twee jaar zal er heel erg weinig gebeuren, maar daarna staan er een hoop nieuwe modellen te popelen.

Op de afbeeldingen: een Mazda CX-5 van de huidige generatie, door Kenstyle onder handen genomen.