Rood staat de Mercedes AMG W124 uitermate goed

De beste Mercedes uit de jaren ’80? De Mercedes W124 AMG in het rood is echt een heerlijkheid.

De Mercedes W124 is geliefd. Het is misschien wel het hoogtepunt van Mercedes uit de jaren ’80. En dan heeft de W124 ook nog zijn hoogtepunten gehad, zoals de 500E en de vele ‘pre merger’ AMG-versies van de W124.

AMG W124

Eigenlijk is de occasion van vandaag niet eentje die per definitie ‘de beste’ AMG W124 is. Het is namelijk geen Hammer en al helemaal geen Hammer Widebody, de meest zeldzame versie die er is. Het is, voluit, een Mercedes 300 CE-24 AMG Coupé Widebody. Wat je daaruit kan afleiden: het is geen V8 (dus geen Hammer), maar de versie met de 3.4 liter zes-in-lijn 24-klepper. Nog steeds een prima blok en met ruim 270 pk en een sprinttijd van rond de zes seconden ook een prima AMG-product zo anno 1989. Het is de coupé, wat niet de meest praktische maar wel de mooiste carrosserievariant is. En het is dus wél een widebody, dus met de extra geaccentueerde wielkasten. En dat staat deze auto goed.

Rood

Wat bij deze W124 AMG 300 CE-24 de kers op de taart is: de specificatie. Het gaat namelijk om een exemplaar in Signal Red. Inclusief meegespoten stootstukken in de bumper, maar dan weer niet met de meegespoten AMG Monoblock-velgen. Dat laatste maakt van de AMG Hammer altijd een extreem foute auto. Wat past bij het karakter, maar zo met zilveren velgen is wel zo clean.

Interieur

Over fout gesproken: het interieur is een bijzondere kleurencombinatie. De eerste eigenaar van deze W124 AMG 300 CE-24 koos voor beige leer met rode accenten. Zoals de pijpjes in het leer, de bovenste helft van het dashboard, de vloermatten en het stuur. Een bijzondere optie is de AMG-tellers: deze hebben witte klokken en een snelheidsmeter die doorgaat tot 300 km/u. Dat terwijl de topsnelheid van de 300 CE-24 AMG als het goed is net boven de 252 km/u ligt en je dus aan eentje die tot zo’n 260 gaat meer dan genoeg hebt. Dit is dan ook omdat de AMG Hammer met de 6.0 V8 doorjakkert naar 288 km/u, dan is die 300 km/u niet vergezocht.

Kopen

Deze unieke Mercedes AMG W124 300 CE-24 gaat binnenkort onder de Hammer hamer. Het gaat om een exemplaar dat nieuw besteld is in Japan in 1989, wat daar tot maart 2023 is gebleven. Toen werd de 300 CE naar de VAE gebracht waar deze is gerestaureerd om tot de huidige staat te komen. Overigens heeft dit exemplaar maar 50.000 km achter de kiezen.

Daarom wordt er een resultaat van ergens tussen de 175.000 en 200.000 dollar verwacht. Da’s flink, maar dan heb je wel een hele mooie W124 te pakken. Kopen, of gewoon even naar de plaatjes kijken, kan bij Broad Arrow Auctions.