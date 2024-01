Koop NU een Porsche Carrera GT

Volgens experts is het nu tijd om een koopje te kunnen scoren door een Porsche Carrera GT te kopen.

De Porsche Carrera GT is qua waarde een bijzonder verhaal. De aardig bizarre prijzen die je nu mag betalen voor de supercar van Porsche waren ooit niet zo bedoeld. Porsche wilde de auto des tijds voor zo’n 400.000 euro in de markt zetten (verschilde per markt, bij ons kostte die meer dan 600.000 euro). In de crisis van de late jaren ’00, toen je echt geen auto’s moest kopen of verkopen, had de Carrera GT een dieptepunt en er zijn verhalen van mensen die ergens rond de 250.000 dollar hebben betaald voor een CGT rond 2009.

Laatste

Wat met de kennis van toen nog niet bekend was: de Porsche Carrera GT markeerde het einde van een tijdperk. Het is één van de laatste auto’s ooit met een V10 voor F1-doeleinden. Het is één van de laatste auto’s ooit zonder enige hulpjes, gewoon jij, een stuur en een handbak. De Carrera GT komt van de jaren net voor automatische transmissies met dubbele koppeling, TCS, ESP en al dat soort ongein. Dat viel te merken en in de laatste paar jaren schoten de prijzen omhoog: nu mag je voor een goed exemplaar meer dan 1,2 miljoen euro aftikken.

Investeren

Als jij dus op één van de lage punten een Porsche Carrera GT hebt kunnen bemachtigen, heb je je geld verviervoudigd, of misschien wel verzesvoudigd. Gaat het ooit nog die kant op? Nee. Er is echter een sprankeltje hoop. Volgens DK Engineering, die al vele Carrera GT’s heeft verkocht en verzorgd, moet je er nu eentje kopen. Koop dan! NU!

Rijverbod

Dit omdat er momenteel een rijverbod is voor de Porsche Carrera GT. Eentje die opgelegd is door Porsche, maar nu ook door overheden wordt overgenomen. Kort gezegd: Porsche heeft een foutje ontdekt in de CGT, waardoor rijden ermee gevaarlijk kan zijn in verband met afbrekende assen. Het gaat om een derde van alle Carrera GT’s, maar voor de zekerheid geldt het rijverbod voor alle Carrera GT’s.

Stagneren

Deze tumult rondom de Porsche Carrera GT is volgens DK Engineering goed voor koopjesjagers. “Eigenaren weten niet meer wat ze moeten met hun auto. Er is dus een kans dat hun oplossing is om ze te dumpen voor een lage prijs.” DK merkt al een kleine stagnatie in de markt, terwijl alternatieven voor de CGT juist stijgen. “Sinds er niet meer gereden mag worden met de Carrera GT zijn de Singer DLS, Ferrari F40/F50 en 918 Spyder in waarde gestegen.” Wanneer het probleem opgelost is en je weer met de Carrera GT mag rijden, is de kans groot dat de waardes weer gaan stijgen, en niet zo’n beetje ook.

Kortom: volgens DK Engineering (die er toevallig eentje te koop heeft staan) moet je NU een Porsche Carrera GT kopen. Het bedrijf zegt niet wat zij verwachten qua waardes in absolute getallen. Wij denken een bedrag voor rond de 1 miljoen euro als een mooi compromis voor deze tijden, al hebben we dan geen idee hoe veel geld hij waard wordt over een jaar. (via CarThrottle)