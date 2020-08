Rossi kopt bijna twee rondvliegende MotoGP motoren

Racelegende Valentino Rossi ontsnapte zojuist heel nipt aan een hele nare klapper in de MotoGP race op de Red Bull Ring.

Tsja als je zoals onze hoofdredacteur zojuist een video plaatst met de titel ‘nu al de hopelijk heftigste crash van de dag‘, dan weet je natuurlijk wat er gaat gebeuren. Een halve race later moet je ‘m aanpassen naar ‘nu al NIET de zwaarste crash van de dag’. Dat is best wel knap, want in de Moto2 ging het al flink los op de Red Bull Ring:

De grote jongens uit de zwaarste klasse toonden zojuist echter aan dat ze er best nog wel een schepje bovenop kunnen doen. Bij het ontbreken van MotoGP-koning Marc Marquez door blessureleed, ruiken de andere snelle motormuizen natuurlijk hun kans. In het middenveld ging het echter mis tussen Johann Zarco en Franco Morbidelli.

Morbidelli, voor de race de nummer drie in het kampioenschap, tikte met zijn Petronas-Yamaha de klanten-Ducati van nummer zes Johann Zarco op het achterwiel. Beide coureurs verloren daardoor de macht over het stuur en stuiterden de baan af. Op zich al erg genoeg, maar het publiek zag daarna met angst en beven de Yamaha recht afstevenen op Maverick Vinales en de Italiaanse evergreen Valentino Rossi. Zij waren net de volgende bocht aan het ronden.

Wonder boven wonder roste het rondvliegende wrak precies tussen de twee mannen van Yamaha’s fabrieksteam door. Met name Rossi zal daarbij wel even geschrokken zijn. Hij ziet letterlijk vlak voor zijn neus een motor voorbij vliegen. De toestand van Morbidelli en Zarco lijkt oké te zijn. De eerste moest wel met een brancard van het circuit worden gedragen, maar stapte later op eigen kracht in een ambulance.

Enfin, hopelijk is dit dan wél nu al de heftigste crash van de dag…