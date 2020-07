99% zeker: Valentino Rossi gaat door in 2021

The Doctor gooit het bijltje er nog niet bij neer.

In de Formule 1 is er de laatste tijd het nodige te doen geweest over de veteranen in de sport. Eerst was er Hamilton die mogelijk naar Ferrari zou gaan, nu is er Alonso die terugkeert en Vettel die vooralsnog zonder zitje zit in 2021. In de MotoGP is er ook een veteraan die dit jaar mogelijk voor het laatst rijdt: Valentino Rossi.

Rossi heeft in zijn luisterrijke carrière al alles bereikt wat er te bereiken valt in de MotoGP. Maar liefst negen keer werd hij kampioen. 115 keer kwam hij als eerste over de finishlijn. In totaal stond hij 234 keer op het podium. Inmiddels is hij met 41 jaar een regelrechte veteraan. Zachtjesaan tijd om te stoppen?

Niets van dat alles. Valentino Rossi bevestigt vandaag dat hij voor ‘99% zeker’ doorgaat in de MotoGP in 2021. Hij hangt zijn helm dus nog niet in de wilgen. Zoals al langer bekend gaat hij dit jaar wel weg bij het fabrieksteam van Yamaha, waar hij tot vorig seizoen reed. Nummer 46 maakt plaats voor jong bloed in de vorm van de 21-jarige Fabio Quartararo.

Wat zijn nieuwe team wordt? Volgens de geruchten is het contract met Petronas Yamaha, onder leiding van de Nederlander Wilco Zeelenberg, al getekend. Zelf ontkent Rossi dit. Het gedeelte over het tekenen dan, hij bevestigt wel dat hij in gesprek is met het team. Sterker nog: de kogel is al voor 99% door de kerk.

Valentino Rossi zal dus hoogstwaarschijnlijk in 2021 weer als vanouds in actie te zien zijn. Als hij de oudste winnaar van een GP wil worden, zal hij nog even iets langer vol moeten houden. Dat record is nu namelijk in handen van Fergus Anderson, die in ’53 op 44-jarige leeftijd de Spaanse GP won.