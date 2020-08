Uitslag Formule 1: Grand Prix van Spanje 2020

Wie heeft het beste ontbijt genoten om de winnaar te worden, in de Grand Prix van Spanje?

Viva Espana, olé! In de verzengende hitte van Catalunya gaan we vandaag los met alweer de zesde race van dit F1 seizoen. En de verwachtingen van Mercedes voor Max Verstappen zijn hooggespannen vandaag. Das Haus heeft de Nederlander namelijk ongegeneerd betiteld als favoriet voor de zege. Dit ondanks het feit dat de zwarte brigade gisteren weer gewoon bijna een seconde sneller was dan MV33 in de kwalificatie. Je moet het maar durven…

Wat dan de joker zou moeten zijn voor Red Bull en Verstappen, is de hitte. De Mercedes heeft zo ontzettend veel power en downforce, dat het bijna in hun nadeel zou kunnen werken. Tenminste, als de bandjes er weer aangaan, zoals vorige week in Engeland. Maar feitelijk is die kans niet zo groot. Pirelli heeft namelijk gewoon kneiterhard rubber meegenomen.

Achter de strijd voor de topposities zijn er ook nog wel wat verhalen te vertellen. Zo is er het verhaal van de coureurs die onder vuur liggen van hun teammaten. Waar gaat Albon vandaag eindigen en wat doet Vettel ten opzichte van Leclerc? We zullen zien hoe het zich ontvouwt, op het circuit de Barcelona-Catelunya.

Start

Laten we eerlijk zijn: een van de belangrijkste momenten van elke Spaanse Grand Prix is de start. Inhalen is namelijk moeilijk op de baan. Gelukkig wordt er weleens wat gewonnen en verloren richting bocht één op dit circuit. Ooit ging Alonso bijvoorbeeld voor eigen publiek van P4 naar P1 in de Ferrari.

Gisteren gaf Bottas nog te kennen dat hij er alles aan zou doen om vandaag meteen de leiding te pakken in de race. Dat plannetje faalt echter schromelijk. Bottas lijkt niet eens zó slecht van zijn plek te komen, maar laat zich zoals wel vaker gewoon de kaas van het brood eten door handigere jongens. Die laatsten heten in dit geval Max Verstappen en Lance Stroll. Verstappen gaat buitenom van P3 naar P2 en Stroll binnendoor van P5 naar P3. De linkerkant van de grid komt vandaag dus duidelijk wat beter van zijn plek.

LAP 1/66



A slow start by Bottas as he drops to P5, behind the two Racing Points



He does get back past Perez but is down in P4 from P2#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/rV7jmuoV9i — Formula 1 (@F1) August 16, 2020

Even lijkt ook Perez nog voorbij te steken aan Bottas, maar dat kan VB77 dan nog wel counteren. Na enkele rondes aandringen gaat de Fin ook voorbij aan Stroll, waarna we weer Hamilton, Verstappen en Bottas op de eerste drie posities hebben rijden. De Racing Points geven al snel veel tijd toe en iedereen daarachter dus ook, inclusief Albon. Verstappen krijgt van zijn team te horen dat hij dicht bij Hamilton in de buurt komt, maar MV33 laat weten dat dat komt doordat Lewis zo traag rijdt.

Mid Race

In de tweede helft van de top-10 is er weinig veranderd aan de volgorde. Alleen Gasly is wat opgeschoven, terwijl Norris juist twee plekjes verloren heeft. Vettel jaagt de top-10 vooruit met Kvyat in zijn nek. Het veld vormt een treintje waarin de onderlinge verschillen klein zijn, maar echte inhaalpogingen zeldzaam. Zo hebben we dat wel vaker gezien op dit circuit.

Albon is de eerste die binnenkomt voor nieuwe banden. Red Bull probeert hem zo ongetwijfeld voorbij de Racing Points te laveren middels een undercut. Maar misschien is het een beetje te vroeg. AA23 valt terug naar P16 en zit vol in het verkeer achter een duellerende Raikkonen en Ocon. De Fin zit echter door het beste van zijn banden heen en valt terug.

Verstappen moet inmiddels toch een flink gaatje laten vallen naar Hamilton. De Nederlander laat zijn team in niet mis te verstane bewoordingen weten dat hij een andere set banden wil. Na wat over en weer komt Verstappen daadwerkelijk binnen. Vlak voor de Racing Points komt hij weer de baan op.

Mercedes reageert een ronde later met een zogeheten double stack. Bottas rijdt een seconde of tien achter Hamilton rond, dus kan het team zowel Hamilton als Bottas bandenservice verlenen in dezelfde ronde. Hamilton verliest daarbij overigens wel een dikke seconde door een rechter achterwiel dat niet meewerkt. Verstappens achterstand loopt door deze sequentie van gebeurtenissen terug van een dikke zeven seconden naar vier seconden. Eens kijken wat hij nu kan op de mediums ten opzichte van de Schwartzpfeile.

Over zwart gesproken, Bottas denkt ondertussen met liefde terug aan zijn oude witzilveren outfit. Hij laat op de radio weten dat de huidige zwarte kledij maar warm is in deze hitte. Max is ook lekker bezig op de radio. Hij zet met race engineer Gianpiero Lambiase een hele theekrans op over de te volgen strategie.

Perez en de Ferrari’s rijden lang door op hun eerste sets banden en gaan pas na bijna de helft voor de race richting pit. Vooralsnog lijkt dat geen geweldige move te zijn geweest. Perez valt niet alleen terug tot achter Stroll, maar ook achter Sainz. De Ferrari’s die net als Mercedes de double stack uitvoeren vallen terug naar P12 en P14. Ouch. Natuurlijk hebben ze nu wel wat versere banden dan de rest, wat dan het voordeel op moet leveren. Of zouden ze stiekem toch denken aan de onmogelijk geachte eenstopper?

Perez haalt Sainz in en zet rap koers naar teammaat Stroll. Voor de Canadees rijdt overigens nog Ricciardo, die dus echt extreem lang doorrijdt op zijn eerste set banden. Teammaat Ocon doet dat ook, maar is aanzienlijk minder ver opgeklommen dan zijn teammaat. Als de Renaults pitten vallen ze terug naar P13 en P18. Merde!

En dan zien we opeens een Ferrari achterstevoren staan! De eerste gedachte is ‘ah, weer een Vetteletje’. Maar het is dit keer Leclerc. Bij de onboard lijkt de motor iets geks te doen in de chicane. Even lijkt de SF1000H gestrand te zijn midden op het circuit, waardoor een safetycar geïndiceerd zou zijn. Maar Leclerc komt uiteindelijk toch weg, dus die mogelijke opschudding blijft ons helaas bespaard. Wel een beetje dom: Charles heeft zijn gordel al afgedaan en moet daarom pitten. Daarmee verliest hij zoveel tijd dat doorrijden sowieso zinloos is. Daaaaarom…Gordel om….

LAP 38/56: YELLOW FLAG



Charles Leclerc spins and then comes to a halt



He eventually restarts his engine but rejoins in P20#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/vtvTl4o5Ru — Formula 1 (@F1) August 16, 2020

Aan het eind van ronde 40 komt Albon binnen voor zijn tweede stop. De Britse Thai verzuipt in het middenveld en komt terug op P11. Vlak achter hem op de baan rijdt teammaat Verstappen. De pijn van een ronde ingehaald worden door je teammaat wordt AA23 echter voorlopig bespaard. MV33 gaat namelijk ook naar binnen voor stop nummer twee. Team zwart gaat er dit keer niet voor om Verstappen direct te kopiëren. Bottas rijdt door en gaat er nog even voor zitten, om er de klinkende 1-2 van te maken voor Mercedes die iedereen verwachtte behalve Mercedes.

Finish

Even was er nog sprake van een buitje in de lucht, maar ik heb die niet genoemd omdat die in de F1 er negen van de tien keer vervolgens niet komt. Ook nu blijft het droog, dus komen de Mercs ook naar binnen. Bottas valt daardoor een seconde of zeven terug achter Verstappen, Hamilton houdt tien seconden voorsprong op de Nederlander.

Vettel gaat proberen een huzarenstukje af te leveren door de race uit te rijden op de zachte banden. Dat zou een stint van ruim dertig rondes betekenen op softs. Misschien lukt het, misschien niet. Ondertussen wordt Vettel in ieder geval gelapt door Hamilton, de man die in 2013 riep dat de dominantie van Vettel en Red Bull maar saai is voor de sport.

Perez krijgt een strafje aan zijn broek van vijf seconden omdat hij HAM een strobreed in de weg heeft gelegd bij het overronden. Ook Kvyat krijgt straf voor het negeren van de blue flags. Foei toch. Als Stroll heel makkelijk voorbij Vettel rijdt op het rechte stuk, tekent zich af dat VET waarschijnlijk een pijnlijke slotfase van de race tegemoet gaat. Sainz en Albon komen er al aan. Max rijdt nu overigens tussen Sainz en Albon, wat betekent dat de Nederlander zijn teammaat dus alsnog op een ronde heeft gezet.

Bottas zakt wederom door het Finse ijs, want hij maakt geen enkele indruk op Max Verstappen. Wel rijdt VB77 met drie ronden te gaan nog de snelste raceronde. Maar ja, doe dat dan eerder, zou je zeggen. Bottas maakt daarna zelfs nog een pitstop om met vers rubber het puntje voor de snelste ronde helemaal zeker te stellen. Grosjean gooit er nog even een spinnetje uit, omdat ik hem geruild heb tegen Latifi in het managerspel en zo nog minder punten scoor.

En zo wint Lil’ Lewis maar weer eens. Verstappen wordt tweede, voor Bottas. Stroll wordt geclassificeerd als vierde met teammaat Perez daarachter vanwege diens straf. Zesde wordt Sainz, een knap resultaat van de Spanjaard in eigen land. Vettel slaagt er echter in de rest achter zich te houden. Hij sleept zo de zevende plek over de meet, wat best geprezen mag worden. Albon wordt kleurloos achtste, met Gasly, zijn voorganger bij Red Bull, vlak achter hem. Norris pakt nog het laatste puntje voor de Renault van Ricciardo. Team geel zal dit weekend snel willen vergeten.

Volgend weekend is er even een intermezzo in de F1, dat gelukkig opgevuld wordt door de Indy 500 met Rinus Veekay vanaf een goede startpositie. Het weekend daarna is het tijd voor de Grand Prix van België op het machtig mooie Spa Francorchamps. Dat worden dus weer lange files richting de Ardennen. Of…oh wacht…

Volledige uitslag Formule 1 Spanje 2020

Hamilton – Mercedes VERSTAPPEN – Red Bull Bottas – Mercedes Stroll – Racing Point Perez – Racing Point Sainz – McLaren Vettel – Ferrari Albon – Red Bull Gasly – Alpha Tauri Norris – McLaren Ricciardo – Renault Kvyat – Alpha Tauri Ocon – Renault Raikkonen – Alfa Romeo Magnussen – Haas F1 Giovinazzi – Alfa Romeo Russell – Williams Latifi – Williams Grosjean – Haas F1

DNF

Leclerc – Ferrari