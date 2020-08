Ferrari: “Wij saboteren Sebastian Vettel niet”

Sebastian, Charles is faster than you!

Zoals we gisteren ook al schreven in een lang relaas over Ferrari en Vettel, steekt de Duitser momenteel een beetje flets af bij zijn jonge teamgenoot. Dat geldt dit jaar overigens voor opvallend veel F1 coureurs, maar bij een viervoudig wereldkampioen valt het natuurlijk extra op. Hoge bomen vangen veel wind. Wat is toch de reden dat Seb niet goed uit de verf komt?

Menigeen meent dat Vettel het gewoon ‘kwijt’ is. De inmiddels 33-jarige zou een rijstijl hebben die niet past bij de huidige F1 auto’s en zeker niet bij de Ferrari. Teleurstellend is dan wel dat iemand van Vettels kaliber niet om de problemen heen kan rijden. Cynici vinden zelfs dat Vettel in het rijtje past van coureurs die alleen kampioen konden worden dankzij een superieure Newey auto, zoals Damon Hill, Jacques Villeneuve en Mika Hakkinen.

Anderen herinneren zich de Vettel van vroeger misschien wat scherper. De Vettel die won in de Toro Rosso op Monza en die zijn teamgenoten opvrat. Ook teamgenoten van enige naam en faam zoals Mark Webber en Kimi Raikkonen. En zelfs vorig jaar zat Vettel ook weer niet zó ver af van Leclerc. Deze fans van de Duitser komen tot de conclusie dat er iets anders moet spelen. Iets wat een beetje meer sinister is. Ferrari zou SV5 gewoon keihard een oor aannaaien, zoals sommige andere ‘tweede coureurs’ in het verleden.

Met name in Vettels eigen Duitsland doen deze verhalen de rondte. Je proeft ze zelfs door het commentaar op RTL Duitsland heen tijdens races. Teambaas Mattia Binotto heeft het nu noodzakelijk geacht te reageren op de notie dat het team Vettel benadeelt. Hij doet dit af als totale nonsens bij het altijd nuchtere Bild:

Mijn antwoord is erg simpel: Dat [het benadelen van Vettel] is helemaal niet aan de orde. Ten eerste omdat we Sebastian en zijn talent nodig hebben. We hebben hem nodig voor ons succes. Om meer punten in het wereldkampioenschap voor constructeurs te krijgen, hebben we twee succesvolle coureurs nodig. Sebastian had en heeft de volledige steun van Ferrari. Ik begrijp dat er nu in Duitsland veel is geschreven over vermeende spanningen tussen hem en ons. Maar dit is allemaal totale onzin. Mattia Binotto, nuchtere Zwitser

Een andere goede verklaring voor de matige prestaties van Vettel heeft Mattia echter ook niet:

Ik denk dat er niet direct een verklaring voor is. Als die er was, dan hadden we er al wat aan gedaan. Mattia Binotto, opent een open deur

Ondanks de moeilijkheden en de soms wat ijzige communicatie over Seb’s boordradio, is de sfeer binnen het team volgens Binotto puik. Volgens hem kan het scenario dat Vettel Ferrari al voor het einde van dit seizoen gaat verlaten dan ook in de prullenbak:

Hoewel iedereen weet dat dit zijn laatste seizoen is, gedraagt hij zich volledig fatsoenlijk. De sfeer is hier positief, ondanks de moeilijke situatie. Mattia Binotto, fatsoensrakker

Waarvan akte. Wat denk jij, is Vettel gewoon niet (meer) de coureur waar we hem jarenlang voor aangezien hebben? Of probeert Ferrari Vettel ertoe te bewegen zijn lucratieve contract vroegtijdig in te leveren? Laat het weten, in de comments!