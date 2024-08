Huh? Nu al een Aston Martin gecrasht op Monza

Da’s even gek opkijken dat er nu al voor het raceweekend een Aston Martin de vangrail op zocht op Monza. Het was echter niet Alonso of Stroll.

We zeggen vast niets vreemds als we je vertellen dat het opbouwen van alles voor een F1-weekend even tijd nodig heeft. Alle teams stromen ergens gedurende de week binnen, alles wordt neergezet op de goede plek en de organisatie draait overuren om het allemaal aan te kunnen. In die tijd wordt de baan nog niet zo veel gebruikt. Die kans ziet Bernd Mayländer altijd schoon om ook even te oefenen. De 53-jarige coureur is al sinds jaar en dag wel aanwezig in vrijwel elke F1-race, maar niet achter het stuur van een F1-auto. Nee, Mayländer bestuurt de safety car, dit jaar net als voorgaande jaren ofwel een Mercedes-AMG GT Black Series ofwel een hagelnieuwe Aston Martin Vantage.

Crash

Dit weekend is het de beurt aan die laatste en dat is vanmiddag niet helemaal lekker afgelopen. Mayländer had een nare crash met de safety car bij aankomst van de Parabolica-bocht op het welbekende circuit van Monza. Op video is te zien dat de auto, zo te zien tijdens het remmen, ineens een eigen wil krijgt en de Aston vliegt zijwaarts de grindbak in. Om vervolgens tegen de vangrail tot stilstand te komen.

Er wordt nog volop onderzocht waarom het nou mis ging met de safety car in Monza, gebrek aan ervaring durven we Mayländer namelijk niet in de schoenen te schuiven. Belangrijker is wel dat de 53-jarige Duitser ongedeerd is uitgestapt. Uiteraard heeft de Formule 1 nog een Aston bij zich, dan hoeft deze Vantage niet binnen drie dagen opgekalefaterd te worden.

Het gebeurt vrijwel nooit dat de safety car een crash heeft zoals nu op Monza. Recent is wel een keer de Corvette ZR1 safety car van een Indycar-race in de vangrail gevlogen.