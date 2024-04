Fietsmeneer krijgt na aanrijding ook even twee boetes

De politie weet altijd het juiste te doen. Ook nu.

Sommige mensen hebben ook altijd pech. In dit geval een meneer die – waarschijnlijk in een ietwat verwarde toestand – de snelweg overstak met zijn fiets. Dat is nooit een slim plan.

Helaas voor het heerschap in kwestie, liep het niet goed af. Een automobilist kon de fietser niet helemaal ontwijken. De man op de fiets werd aangereden en belande op de voorruit van de auto, wat nog het meest lijkt op een Seat Leon (of wellicht een Cupra Leon).

Snelweg afgesloten

Hierbij werd de snelweg in kwestie – de A16 – afgesloten voor een bepaalde tijd. Om zo alles op te kunnen ruimen en de fietser naar het ziekenhuis te brengen. Dat gebeurde allemaal gisteren (op 21 april).

Het gaat hier om een persoon zonder vaste woon- of verblijfsplaats. Er is gevraagd naar de reden waarom hij overstak op de snelweg, maar daar kon hij geen antwoord op geven. Dat laat de politie weten aan kwaliteitspublicatie Algemeen Dagblad.

Fietsmeneer keihard aanpakken!

De politie deed toen wat het moest doen: deze man bekeuren voor de vertoonde strapatsen. Ten eerste een bekeuring voor het aanwezig zijn op een snelweg als voetganger. Dat kost anno 2024 maar liefst 190 euro. Aan de andere kant, een kleinigheidje te hard rijden is tegenwoordig duurder, terwijl over de snelweg lopen gevoelsmatig gevaarlijker is.

De tweede boete die de aangereden fietser kreeg was 110 euro vanwege het niet kunnen legitimeren. Iedereen is verplicht om een geldig identiteitsbewijs te tonen en deze meneer had dat dus niet. Dus als de beste man is bijgekomen van wat er gebeurd is, mag hij eerst 300 euro overmaken aan het CIJB.

Via: AD Binnenland

Met dank aan Michael voor de tip!

Fotocredit: Rijkswaterstaat via X