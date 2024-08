Hou je vast: tsunami aan EV occasions vanaf december

Burgers en buitenlui hou je vast! Er komt een tsunami EV occasions aan. Aldus Marktplaats.

In 2019 brak de elektrische auto door op de leasemarkt. Tot 31 december van dat jaar was het mogelijk om tot een catalogusprijs van 50 duizend euro vijf jaar lang te profiteren van slechts 4 procent bijtelling. En laat nou net dat jaar ook de doorbraak zijn van bruikbare EV’s die binnen dat budget vallen.

Nu vijf jaar later dreigt de occasionmarkt overspoeld te worden met jonggebruikte stekkerbakken. De markt gaat vanaf december flink worden opgeschud. Dat zeggen wij niet (nou ja af en toe ook wel), maar Melvin Ester, Head of Sales Automotive bij Adevinta Benelux (Marktplaats.nl).

Tsunami aan EV occasions

Al die nog in 2019 op kenteken gezette EV’s worden verwacht op de occasionmarkt nu alle contracten aflopen. Vooral in de laatste maanden van 2019 zijn er heeeeeeeeel veeeeeel geregistreerd en die duizenden gebruikte elektrische auto’s zullen nu op de tweedehandsmarkt arriveren.

Een deel van de EV occasion tsunami zal ook naar het buitenland gaan, maar ook op de Nederlandse occasionmarkt zal het aanbod naar verwachting gaan ontploffen. De eerste tekenen daarvan zijn al zichtbaar.

Meer gezocht op EV’s

Melvin Ester geeft tegenover Automotive-online aan dat op Marktplaats de toegenomen belangstelling al goed te zien is.

In juli 2024 is het aantal consumenten dat naar EV’s zoekt op Marktplaats met 25% gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2023. Bovendien blijkt uit onderzoek dat 50% van de consumenten specifiek aan Marktplaats denken in hun zoektocht naar een EV; een duidelijke stijging ten opzichte van 45% in het voorgaande jaar. Ester is duidelijk content met deze cijfers

Tot voor kort waren de verkoopaantallen van gebruikte elektrische auto’s met een marktaandeel van 8,06 procent in juni 2024 nog bescheiden. De verwachting is echter dat rond de jaarwisseling het aanbod dusdanig groeit dat de prijzen verder zullen dalen. Dan is een EV opeens voor veel meer consumenten een serieuze optie.

Gemiddelde occasionprijs daalt flink

Dat is nu al zichtbaar in de prijsstelling. Volgens de data van Marktplaats is de gemiddelde vraagprijs voor een elektrische auto via hun platform gedaald van 47 duizend euro in juli 2022 naar 37 duizend euro in juli 2024. Een daling van 22 procent. Die prijs zal met de verwachte tsunami aan EV occasions nog verder dalen.

Het aanbod groeit overigens harder dan de interesse. Een interessant gegeven dat de prijzen nog wel eens verder kan drukken. In twee jaar tijd is het aantal advertenties voor een elektrische auto per maand op het platform gegroeid van 3.500 naar 16.000 stuks.

Een vervijfvoudiging van het aanbod op de site dus. Het aantal zoekers groeide ook, maar verdubbelde slechts. Daarmee blijft de interesse flink achter op het groeiende aanbod. Wil je opvallen met je tweedehands Tesla Model 3 moet je dus alles uit de kast gaan trekken, want de concurrentie wordt moordend.

Aanpassing markt

Een ander product vraagt ook andere tools. Nu zie je bij advertenties al een heleboel gegevens standaard uit de RDW vergaarbak gehaald worden. Voor de EV wil je alleen andere dingen weten dan voor je occasie op dinosap.

Daarom zie je nu ook meteen de actieradius in de praktijk en de laadtijd. Die haalt Marktplaats rechtstreeks uit betrouwbare externe bronnen. Al vermeldt Ester voor het gemak even niet welke bronnen dat dan zijn. Het blijven natuurlijk ook algemene cijfers voor het model auto dat wordt aangeboden.

Wij verheugen ons in ieder geval op de hausse aan elektrische auto’s die op ons af komt. We zijn benieuwd wat het met de prijs gaat doen en of de markt er klaar voor is. We gaan het zien!