Rotterdamse straatracer krijgt 4 jaar cel voor doodrijden vrouw - Autoblog.nl

De rechter heeft een uitspraak gedaan in de zaak over een straatrace in Vlissingen met een bijzonder trieste afloop.

In het echte leven Fast & Furious nabootsen is doorgaans geen goed idee. En dan hebben we het niet eens over met auto’s uit wolkenkrabbers springen, maar over straatracen. Waarom racen op de openbare weg geen verstandig plan is werd afgelopen zomer weer eens pijnlijk duidelijk in Vlissingen.

Een beknopte reconstructie: op 10 juni besloot een zekere Rotterdamse Golf GTI-rijder op de openbare weg zij-aan-zij te gaan racen met een andere GTI. De maximumsnelheid op de desbetreffende weg was 50 km/u, maar de straatracers bereikten een snelheid van 168 km/u. Kort daarna ging het gruwelijks mis, want een van de auto’s raakte een 42-jarige vrouw in een rolstoelfiets. Het slachtoffer bezweek een paar dagen later aan haar verwondingen.

Voorafgaand aan de impact had de 28-jarige jongeman nog enigszins af kunnen remmen, maar hij raakte de gehandicapte vrouw alsnog met een snelheid van 77 km/u. Daarna raakte hij nog een tegemoetkomende Fiat Punto en een boom. De dader kwam er zonder kleerscheuren vanaf en de bestuurder van de andere GTI verdween van het toneel. Gelukkig werd de degene die de vrouw raakte wel in de kraag gevat. Uit een speekseltest kwam naar voren dat hij cannabis had gebruikt.

We zijn nu een half jaar verder en de straatracer heeft inmiddels zijn vonnis te horen gekregen. De rechtbank oordeelde dat er geen sprake was van doodslag, hoewel dat de dader dit wel ten laste was gelegd. De rechter ging wel mee in de eis van vier jaar cel en vijf jaar rijontzegging. De dader heeft spijt betuigt, maar hij weigerde eerder wel mee te werken aan een bloedonderzoek. Ook weigerde hij te vertellen wie de andere straatracer was. Die is dus tot op de dag van vandaag spoorloos.

Foto: een willekeurig remspoor, puur ter illustratie