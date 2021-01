Je kunt nu voor €80k je Bentley Flying Spur verpesten - Autoblog.nl

Een miljonair denkt waarschijnlijk anders, maar 80 mille kan zóveel beter besteed worden.

Het zal niemand ontgaan zijn dat Bentley tegenwoordig meer dan alleen Britse aristocraten aantrekt. Vooral de Continental en de Bentayga vinden gretig aftrek bij de nieuwe doelgroep. De Flying Spur is nog de meest klassieke en stijlvolle Bentley, nu de Mulsanne weggevallen is.

Ook de Flying Spur is echter aan te passen aan de smaak van de minder traditioneel ingestelde doelgroep. Daar kon Mansory wel voor zorgen. Zij waren tot op heden de enige partij die aftermarket-spul voor de nieuwe Flying Spur in huis had, maar nu is er een alternatief: Keyvany. Dit is een nog relatief onbekende Duitse tuner, die ongeveer op dezelfde wijze te werk gaat als Mansory.

Dit betekent vooral: heel veel carbon opsmuk. Nu kun je bij Bentley zelf tegenwoordig ook carbon goodies bestellen onder de noemer Styling Specification, maar Keyvany gaat nog een paar stappen verder. De complete motorkap is opgetrokken uit carbon, evenals een groot gedeelte van de voorbumper. Aan de achterkant treffen we een carbon spoiler, een diffuser en nieuwe uitlaten. Zwarte 22 inch wielen maken het pakket compleet.

Een Flying Spur W12 levert standaard 635 pk, maar ook op dit vlak kan Keyvany wat voor je betekenen. Ze kunnen het vermogen opschroeven tot maar liefst 900 pk. Tamelijk onzinnig in een statige limousine (voor zover de term statig nog van toepassing is), maar er zijn nu eenmaal mensen die graag met cijfers pronken.

Wat de vermogensupgrade precies moet kosten weten we niet, maar wat je kwijt bent aan alle optische ‘upgrades’ kunnen we wel even uitrekenen. Als je alle exterieur- en interieur-goodies aanvinkt kom je uit op €77.910. Onze tip? Doe het niet.