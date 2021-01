Nieuwste LEGO Porsche 911 is lekker nostalgisch - Autoblog.nl

De meest recente auto van LEGO is puur bedoeld voor volwassenen.

LEGO wist de laatste jaren ook de volwassen autoliefhebbers aan te spreken met een serie van uitgebreide LEGO Technic-sets. De auto’s zijn bij lange na niet zo fraai als schaalmodellen, maar je kunt er wel veel meer plezier aan beleven.

Bij het ontwikkelen van deze sets werkt LEGO direct samen met de fabrikanten. De beroemde speelgoedfabrikant kan er voor zorgen dat een merk weer wat extra gewaardeerd wordt en vice versa. Win-win dus. LEGO en Porsche brachten eerder al LEGO Technic-sets uit van de GT3 RS en de GT3 RSR. Dat was an sich leuk speelgoed, maar het resultaat zag er wel een beetje uit alsof een 911 ontploft en weer aan elkaar gelijmd was. LEGO en rondingen blijft toch een lastige combinatie.

LEGO heeft nu een nieuw model uitgebracht in samenwerking met Porsche, dat er een stuk strakker uitziet. Het gaat deze keer namelijk niet om technisch LEGO, maar om klassiek LEGO. Ook is er een klassiek model gekozen: het Porsche 911 G-model.

Het leuke is dat het een twee-in-één-set is: je kunt er zowel een Targa als een Turbo van maken. En met een beetje creativiteit kun je er vast ook nog wel wat anders van maken. Aangezien het een vrij fors model is, heeft LEGO ook kans gezien het interieur en de motor (met of zonder turbo) na te bootsen.

Er zitten ook nog wat geinige extra’s bij: miniposters in jaren ’70-stijl, een authenticiteitscertificaat en een Porsche-pasjeshouder. Het zijn kleinigheidjes, maar dat zijn wel de dingen waar je nét dat beetje extra hebberig van wordt.

Als je uiteindelijk de 1.458 steentje op de juist plaats hebt gekregen, staat er een auto van 35 centimeter lang, 10 centimeter hoog en 16 centimeter breed. Voor degenen die zich daar geen voorstelling van kunnen maken is er de dame op de foto.

Net als echte Porsches is dit geen goedkoop speelgoed. LEGO vraagt namelijk €150 voor deze Porsche 911. Zelfs voor LEGO-begrippen is dat aan de prijzige kant. De grotere LEGO Technic 911 GT3 RSR kost namelijk ook €150. Maar daar kun je dan weer geen twee verschillende modellen van maken en het oogt allemaal wat rommeliger. Bestellen kan vanaf 1 maart, maar de auto is uiteraard al wel te bekijken op de website van LEGO.