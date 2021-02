De Porsche van Maradona kan binnenkort de jouwe zijn - Autoblog.nl

Maradona is er niet altijd even voorzichtig geweest met zijn Porsche 911, maar de auto is nog heel gebleven.

Vorig jaar in november werd de voetbalwereld (en de rest van de wereld) opgeschrikt door het overlijden van Diego Maradona. De voetballegende was 60 geworden en gezien zijn levensstijl was dat nog best oud. We gaan het nu echter niet over zijn gezondheid hebben maar over een ander aspect van zijn levensstijl: zijn auto’s.

Eerste auto

Hoewel de Argentijn arm opgroeide kon hij zich al snel een nette auto veroorloven. Zijn eerste auto was namelijk een Porsche 924. Die was weliswaar tweedehands, maar heel oud kon de auto niet geweest zijn in 1980. Maradona was op dat moment 19 en speelde bij Argetinos Juniors.

Europa

El Diez deed de auto weer van de hand toen hij naar Europa vertrok om bij FC Barcelona te laten zien wat hij in zijn mars had. Zo’n tien jaar later sloot de Zuid-Amerikaan zijn periode in Europa af bij Sevilla, waar hij in ’92 en ’93 speelde. Dat brengt ons bij de volgende Porsche. In deze periode kocht Maradona namelijk de Porsche 911 Carrera 2 Cabriolet WTL die je op de foto’s ziet.

Aangehouden

Maradona had inmiddels zijn schaapjes wel op het droge dus deze keer hoefde hij geen tweedehands Porsche te kopen: hij kocht de 911 nieuw in november 1992. Diego wist het gaspedaal wel te vinden want hij werd er een keer mee aangehouden nadat hij door rood reed en 180 km/u had aangetikt in de bebouwde kom.

Verzamelaars

Lang heeft Maradona de auto niet gehad: in 1993 deed hij de Porsche alweer van de hand. Hij verkocht de auto aan iemand op Mallorca die hem vervolgens 20 jaar in zijn bezit had. Daarna is de Porsche door de handen van diverse Franse verzamelaars gegaan. In totaal is er 120.000 kilometer mee gereden. Iets zegt ons dat daar niet veel meer bij gaat komen.

Geveild

Waarschijnlijk kan er binnenkort weer een verzamelaar aan het rijtje toegevoegd worden. De Porsche 911 van Maradona wordt namelijk volgende maand geveild door Bonhams. Het veilinghuis verwacht er zo’n €150.000 tot €200.000 voor te vangen. Dat is flink meer dan de bedragen die normaal gesproken voor dit type gevraagd worden. Het is dus vooral de naam Maradona die het moet doen. Sinds zijn recente dood zal zijn naam waarschijnlijk niet minder waard geworden zijn.