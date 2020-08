Royal Enfield: vintage met echte heritage!

Een Engels motormerk met iconische modellen dat aan een serieuze opleving bezig is.

Royal Enfield?

Royal Enfield is de oudste nog bestaande motorfietsfabrikant. Opmerkelijk is dat de fabrikant de laatste jaren bezig is aan een stevige opmars. Met modellen die volop geïnspireerd zijn op designs uit haar verleden. Maar wel met hedendaagse frametechniek.

Op de Nederlandse motormarkt verschijnt Royal Enfield sinds begin 2019 dan ook weer voor het eerst in de verkoop top 15. Mede door de komst van een nieuwe importeur die afgelopen maand de 1000e Royal Enfield in de Benelux heeft afgeleverd. Als je bedenkt dat het totale rijdende park (dus op kenteken) aan Royal Enfields een kleine 1.500 motorfietsen beslaat. Dan snap je dat ze er voor hun doen lekker de vaart in hebben op dit moment.

Hoe het begon

In 1891 begon Royal Enfield in Redditch (UK) met het produceren van fietsen. Mede door het fabriceren van precisieonderdelen voor wapens wordt het handelsmerk ‘Made like a Gun’ geïntroduceerd. Voordat de eerste motorfiets van het merk zijn intrede doet maken ze ook vierwielers. In 1900 doen ze zelfs mee aan de ‘1000 Mile Trial’. Een martelende cross country route van London naar Edinburgh en terug.

Vervolgens in 1901 werd dan de eerste motorfiets gefabriceerd. Waarna ze in 1914 hun eerste eigen 2-takt krachtbron maken. Begin jaren dertig wordt het iconische model Bullet geboren en dat is daarmee ook het langstlopende model. Nog steeds in productie tot op heden.

Nederlands tintje

Dan in 1939 een stukje historie waar wij als Nederlanders ook wel trots op mogen zijn. In Rotterdam werkt in de jaren dertig ene Joop van Heusden. Technicus van huis uit en werkzaam bij Stokvis & Zonen. Dat is destijds de DKW importeur. Maar de Duitsers krijgen lucht van het feit dat de leiding van Stokvis Joods is en besluiten het importeurschap weg te halen bij de Rotterdammers.

Een ramp voor Stokvis want de DKW RT98 die ze in het assortiment hebben is voor Stokvis een verkooptopper. Joop kent de slechts < 65kg wegende DKW als geen ander (modificeert hem, rijdt er rally’s mee) en hij moet dus zorgen voor een opvolger. Met zijn ontwerp (technische tekeningen etc) gaat hij met de directie en technische staff over de plas richting de UK naar Royal Enfield. Daar zal hetzelfde jaar nog een RB 125 ten tonele verschijnen. Deze Royal Baby (zoals hij genoemd werd) zal echter niet direct het gewenste verkoopsucces worden. De oorlog gooit namelijk roet in het eten.

Flying Flea inclusief de kooi waarmee hij uit het vliegtuig werd gegooid.

Wel zal hij een grote rol gaan spelen in de verdere geschiedenis van het merk. In een iets gewijzigde vorm en met een stalen kooi eromheen doet de motorfiets (vanwege zijn lage gewicht) dienst als transportmiddel voor de soldaten in het veld.

Joop gezeten op de ‘Royal Baby’ tussen de Enfield mannen

De Flying Flea (zoals hij wordt genoemd) werd uit menig bommenwerper worden gedropped om de soldaten mobieler te maken in en om het strijdveld. Dat ‘droppen’ werd onlangs door Guy Martin nog eens dunnetjes over gedaan (zie video hieronder).

Leuk detail, 80 jaren later in 2019 komt Royal Enfield naar Nederland en een achterneef van Joop van Heusden is werkzaam voor het bedrijf dat het merk mag vertegenwoordigen.

Royal Enfield: De India Connectie

Begin jaren vijftig plaatst het Indiase leger een bestelling Bullets om de landsgrenzen mee te bewaken. In eerste instantie worden er complete motorfietsen geleverd. De volgende bestellingen geschieden in onderdelen om ze in India te assembleren. Aan het begin van de jaren zeventig, als Royal Enfield en vele andere merken failliet gaan, gaat de volledige productie verder in India.

In de periode 1964 – 1967 ontstaan er twee latere iconen. In 1964 komt de Continental GT op de markt, een rasechte Café Racer en de Interceptor. Deze Cali Cruiser is voornamelijk hot in de States en worden nog tot juni 1970 in de ondergrondse fabriek in Upper Westwood gefabriceerd.

Tot de jaren negentig richt Royal Enfield zich alleen maar op de eigen markt. In 1994 neemt de Eicher Group (uit India) het over. Deze fabrikant van bedrijfsvoertuigen (licentie Volvo trucks onder andere) heeft grote plannen met Royal Enfield. Wereldwijd marktleider worden in de motorfietsen tot en met 800cc. In 2009 wordt de Classic geïntroduceerd en die wordt vanaf dat moment ook naar Europa geëxporteerd.

Royal Enfield Classic

Je denkt misschien dat ze ergens aan de Ganges in elkaar worden gezet a la de Peugeot 206 commercial.. Nee, op dit moment bouwt Royal Enfield bijna één miljoen motorfietsen gebouwd en dat is meer dan Triumph, BMW en Harley bij elkaar.

Focus OOK op Europa en VS

Maar zoals gezegd, gezonde ambitie hebben ze dus bij Royal Enfield. En waar Italianen vooral vanuit hoogmoed denken dat de hele wereld zich maar moet aanpassen aan hun smaak, pakt Royal Enfield het anders aan. Met designklassiekers alleen kom je er niet. De overname van de in de motorbranche zeer bekende framebouwer Harris is dan ook goed nieuws voor iedereen die op een klassieke Enfield heeft gereden.

Naast het inlijven van Harris heeft Royal Enfield in 2017 een nieuw Tech Centre geopend op Bruntingthorpe Proving Ground in Leicestershire. Bij velen beter bekend als het oude Test Track van Top Gear. In het testcentre worden volledig nieuwe modellen ontwikkeld die in de komende jaren op de markt gaan komen. Het doel is namelijk om vanaf 2021 om de drie maanden een nieuw platform te lanceren. Voor marktdominantie heb je natuurlijk ook een modellenlijn nodig en die gaat de komende jaren dus flink uitdijen.

Maar wat staat er vandaag bij de Royal Enfield dealer?

Op dit moment heeft het merk een vijftal modellen. Twee daarvan, de Bullet en de Classic horen eigenlijk al jaren bij de inboedel. Vooral de Bullet natuurlijk die er sinds de jaren 30 al bij is. Royal Enfield Classic, voorzien van een 499cc 1-cilinder, met een output van een bescheiden 27pk en een vanafprijs van € 6.799. De Bullet maakt gebruik van hetzelfde blok en heeft een vanafprijs van € 6.299. Dus de entreeprijs om je te onderscheiden van de massa is dus alleszins te overzien!

Dan heb je de Interceptor (vanafprijs € 7.899) en de Continental GT (vanafprijs € 8.199). Met deze nieuwe Twins (650cc, 47pk parallel twin) heeft Royal Enfield een platform in handen waarop ze verder kunnen bouwen. Met die gewenste ‘world domination’ onder de 800cc in het achterhoofd. Vintage looks gebaseerd op de heritage van het merk maar met een moderne Twin met frametechniek die volledig bij de tijd is.

Royal Enfield Interceptor

Royal Enfield Continental GT NEW vs OLD

Royal Enfield Himalayan

Maar de eerste aanzet van de nieuwe modellenlijn begon al met de introductie van de Himalayan. Deze ‘instap-allroad’ (vanafprijs € 5.849) werd ook al mede door Harris ontwikkeld (het frame dan vooral). De Himalayan is niet alleen in looks een all-road, globetrotters zoals Youtubester Itchy Boots bewijst met haar meer dan 30.000km trip van India naar NL dat je er ook prima off-road mee kunt rijden. Het 411cc blok heeft een ‘binnendoorweg-vriendelijke’ 24pk.

Dealernetwerk?

Leuk natuurlijk al die goede bedoelingen. Maar voordat je de knip trekt wil je wel weten dat ook de dealerorganisatie een beetje op orde is. Met de komst van de nieuwe vertegenwoordiger in de Benelux, MotoMondo, in 2019 is ook de bezem door het Royal Enfield dealernetwerk gegaan. Dat betekent: dealers waar je niet alleen folders kan halen maar ook echt de modellen kunt zien en testrijden. MotoMondo bestaat zelf inmiddels ook 20 jaar, ondermeer als importeur van merken als MV Agusta, Husqvarna, Mash, Hyosung en nu dus ook Royal Enfield.

Binnenkort gaan we met de Royal Enfield modellen van de nieuwe generatie rijden!

fotocredit: Royal Enfield en Motomondo. Hoofdfoto is Bullet Trial Works Replica