Nederlands merk Heritage Customs pakt Land Rover voor duizenden euro's aan - Autoblog.nl

Het Nederlandse merk Heritage Customs is gefocust op het aanpakken van Land Rover producten. Daar staat wel een prijskaartje tegenover.

Tenzij je een nieuwe Rolls-Royce, Pagani of Bentley koopt zijn de materialen en mogelijkheden voor het personaliseren van een auto niet eindeloos. Je zult dan bij een apart bedrijf moeten aankloppen om je auto helemaal naar eigen smaak te maken. In het geval van Land Rover kun je bij Heritage Customs in Apeldoorn terecht.

Dit merk is opgericht door Jan-Pieter Kroezen en designer Niels van Roij. Ze focussen ze zich met dit bedrijf op de Land Rover Defender en maken de 4×4 naar de smaak van de eigenaar. Die persoonlijke aandacht komt met een prijskaartje. Op de website van het bedrijf valt te lezen dat een upgrade van het interieur van een nieuwe Defender zo’n € 6250,- kost.

Klanten kunnen kiezen uit allerlei materialen, waaronder aluminium, leer, denim, teakhout en koper. Door zich exclusief op de Defender te focussen is het echt een specialiteit. Of het nu om een klassieker gaat, of de huidige generatie. Je kunt bij Heritage Customs terecht voor een upgrade.

Klanten kunnen met allerlei verzoeken bij de firma terecht. Het bedrijf kreeg bijvoorbeeld de taak om een interieur te ontwerpen dat symbool staat voor een Caribisch eiland waar de klanten elkaar ontmoette. Ze hebben ook kant en klare auto’s voor je, als je fantasie wat beperkter is.

Fotocredit: Luuk van Kaathoven