Bentayga Speed Russian Heritage is rijdende ballerina

De Bentley Bentayga Speed Russian Heritage is enorm gracieus en verfijnd in de motoriek. Dat kan niet anders.

Sommige samenwerkingen zijn uitstekend gekozen. In andere gevallen net even iets minder. Bij Bentley is het een beetje hit and miss. De samenwerking met Breitling was een zeer succesvolle. De merkwaarden sloten perfect bij elkaar aan. Een beetje kitscherig, maar wel enigszins sportief en vooral erg prijzig met fraaie techniek.

Maar in andere gevallen doet Bentley iets waarvan je denkt: Huh? Dat is precies het onderwerp van vandaag, de Bentley Bentayga. Bentley vond het namelijk nodig om een serie bijzondere versie te maken van hun enorme SUV.

Bentayga Speed Russian Heritage

Het grappige is, het zou maar zo kunnen zijn dat Bentley niet weet wat ballet precies is. Maar in het persbericht lezen we het volgende:

Bentley Mulliner – Bentley’s in-house bespoke division – has created the world’s first car collection paying homage to Russian ballet, one of the most graceful and emotive expressions of human artistry Bentley, weet dus wel wat ‘graceful’ betekent.

Dat is natuurlijk al een hele goede grap. Want als je een auto ballet-esque eigenschappen zou toedichten, dan zit de Bentayga daar niet bij. Integendeel. de kans is veel groter dat het de laatste auto is waaraan men denkt. Wellicht door de forse afmetingen en het enorme gewicht.

Er komen zes speciale edities van de Russian Heritage Series om de Bentayga en ballet te verenigen:

Windsor Blue met Light Windsor Blue (two tone donkerblauw met licht blauw)

Silver Storm met Damson (two tone, check de foto’s op deze pagina)

Moonbeam met Moroccan Blue (two tone, zilvergrijs met blauw)

Damson (donkerpaars)

Spectre (donkerbruin-groen-grijs)

Magnolia (Duitse taxi wit)

Details

Het bijzondere zit ‘m in de details van de auto’s. Zo kun je in het houtwerk of leder diverse danspassen van het ballet herkennen. Dus dat is dan de enige direct afwijkende items. Voor de rest zijn het heerlijk dik uitgeruste Bentayga’s.

Dit zijn de eerste zes exemplaren van de Russian Heritage Series. Ze zijn oveirgens alle zes al verkocht. Ben je een Russische oligarch en heb je ‘m net gemist? Dan hebben we goed nieuwe voor je! Dit wordt een terugkerend fenomeen. Er zullen nog meer Bentley’s komen die diverse onderdelen van de Russische cultuur zullen onderstrepen. We kunnen niet wachten op de Bentayga’s ter ere van vodka, de Volga 3112, de Avtomat Kalashnikova-47 en Borscht.