Mercedes: “Verstappen favoriet voor de zege”

Ondanks dat de hele wereld weet dat Mercedes dit weekend een één-twee gaat scoren, is Verstappen favoriet voor de eindzege. Volgens Mercedes, althans.

Dat er in de Formule 1 altijd bepaalde teams zijn geweest die het bovengemiddeld goed doen, is van alle tijden. Dat er periodes zijn dat een team voor een langere tijd domineert, is ook niet nieuw. Het hoort nu eenmaal bij de sport.

Het liefste heb je de Formule 1 zoals deze in 2007, 2008 en 2010 was: dat je tot de laatste race geen flauw idee had wie er met de titel vandoor zou gaan. Spannend! Tegenwoordig is dat niet het geval. We gaan het Mercedes niet kwalijk nemen: die doen hun uiterste best en hebben in de kaders van de regelgeving het beste pakket.

Valse bescheidenheid

Je moet je niet gaan excuseren voor het feit dat je goed bent. Het probleem is alleen dat de wereld een beetje begint af te haken. De kijkcijfers hollen achteruit, voormalig F1-land Duitsland is klaar met de F1 en de autofabrikanten hebben er weinig animo voor. Dus past Mercedes toch wat valse bescheidenheid toe om et interessant te houden. Lewis Hamilton is tijdens de boordradio’s iets te gemaakt gefixeerd op Max Verstappen, wat vreemd is. Verstappen staat 30 punten achter en Bottas is qua punten toch zijn grote ‘concurrent’.

Wolff: Verstappen favoriet

Toto Wolff doet ook even een duit in het zakje. Want hij zegt tegen Autosport met klem dat niet zijn rijder, maar Max Verstappen de favoriet voor de zege is op Barcelona-Catalunya. Ondanks het feit dat Mercedes 0.7 seconden sneller was in de kwalificaties, ziet Wolff in Verstappen de grootste kanshebber voor de eindzege:

De enige overeenkomst tussen Silverstone en Barcelona, is het weer en de temperatuur van het asfalt. Het circuit op zich zelf is compleet anders. We verwachten niet dezelfde slijtageslag als op Silverstone. Maar, er zal wel degelijk degradatie optreden doordat de banden zullen oververhitten. Toto Wolff, man van Susie Wolff

Niet arrogant

Dat ze hun overwinning niet voor zekerheid aannemen, dat siert ze enigszins. Je wilt ook niet al te arrogant overkomen. Aan de andere kant krijg je nu een vreemde situatie. Iedereen weet nu wel hoe de race gaat verlopen. Toch is Wolff de enige die denkt dat Verstappen wint.

Ik denk dat Red Bull uitstekend in staat is om met deze omstandigheden om te gaan. Ik denk dat we ons de afgelopen dagen goed hebben voorbereid en dat de vrijdagsessie goed verliep. We hebben ons verbeterd en hopelijk kunnen we nu Verstappen verslaan. Max is absoluut de favoriet voor de zege, gebaseerd op zijn lange runs. Toto Wolff, manager van George Russell

Valse bescheidenheid

Is het valse bescheidenheid of is Mercedes echt onder de indruk? Waarschijnlijk het eerste. Barcelona is een zeldzaam saaie baan, dat door zijn layout eigenlijk eigenlijk niet geschikt spectaculaire is voor Formule 1-races: er kan namelijk niet ingehaald worden. Een goede startpositie is vereist voor de winst. De laatste keren dat een coureur won op Barcelona zonder te starten vanaf de eerste startrij, was Fernando Alonso in 2013, samen met die ene race in 2016.

De race start vanmiddag om 15:10. Op onverklaarbare wijze zal om 17:10 toch het Britse volkslied voor Hamilton klinken.