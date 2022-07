RS e-tron GT met bodykit is bijna net zo dik als concept

De RS e-tron GT met bodykit mag er zeker zijn. Of is ‘ie nu TE dik?

Wat ons opvalt bij elektrische auto’s is de vertaalslag van concept naar productie. In veel gevallen zien de concept-auto’s er geweldig uit. Dan wordt het een productiemodel en dan voel je je ergens een beetje om de tuin geleid. Net als je je Tinder-date in het echt ziet: in grote lijnen klopt het wel, maar het is net even wat minder appetijtelijk.

De Audi e-tron GT is ook zo’n auto. Let wel: het productiemodel is alsnog beeldschoon. Maar je kunt je dus voorstellen hoe mooi de concept was. Het is in principe vrij logisch. Als je een echt goede elektrische auto wil ontwerpen, moet je de aerodynamica voorrang geven. Veel dingen die wij als mooi ervaren, zijn eigenlijk helemaal niet goed voor een gunstige luchtweerstand. Denk aan grote grilles, grote (en vooral brede) wielen/banden en een brede carrosserie.

Audi RS e-tron GT met bodykit

Maar gelukkig kun je je wenden tot de speciliasten van Maxton Design. Mocht je het uiterlijk van de RS e-tron GT net eventjes iets te timide vinden, lossen zij dat voor je op met dit exemplaar, op de gevoelige plaat vastgelegd door Auditography. Collega @rubenpriest liet het filmpje al zien gisteren, nu hebben we iets meer informatie.

Laten we beginnen met het ‘slechte’ nieuws. Bij Maxton verbreden ze de carrosserie níet. Dat is op zich ook wel logisch, want dat is een zeer prijzige modificatie. Ook niet echt handig als je de auto wil doorverkopen.

Wel is er een complete set aan plastic en koolstofvezel. De RS e-tron GT met bodykit is voorzien van enorme wielen van de firma Vossen. Voor zijn ze 9,5×22, achter zelfs 11×22. Dat is echt enorm! Voor de referentie: standaard heeft de e-Tron GT 8×19 voor en 10×19 achter.

Maar vinden wij het mooi?

Dan rest de vraag: is het mooi? Dat is een lastige. Uiteraard is smaak heel persoonlijk. Vaak moet je dit soort projecten in het echt aanschouwen. De diffusor is wellicht een beetje overdone. Ook is de frontlip wel erg groot en waarschijnlijk goed om in de winter te gebruiken als sneeuwschuiver. De sideskirts zijn zo breed dat je in de stad meer hop-ons krijgt dan Michael Bluth in de stair car.

Daarbij zijn de velgen voor het mooie iets te groot qua diameter en breedte. Zeker omdat de daadwerkelijke breedte níet is toegenomen. Overigens zijn dit soort projecten vaak showcases waar alle onderdelen op gezet worden. Vervolgens kun je dan cherrypicken en alleen kiezen wat je wil. In motorisch opzicht komen ze niet aan de e-tron GT.

