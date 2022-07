Dit is de dikste Volvo V40 T5 van Nederland

De dikste Volvo V40 T5 van Marktplaats heeft alles mee!

Toevallig kwam de Volvo V40 voorbij in het Autoblog Advies. In dat geval ging het om een diesel, gezien het kilometrage dat de aanvrager. Maar toen we aan het zoeken waren naar leuke V40’s kwam het gesprek op de redactietafel op gang. De V40 is stiekem best een leuke auto. Beetje premium, sportief, chic en zakelijk verantwoord zonder dat het enorm saai wordt. Althans, dat laatste is dus afhankelijk van de uitvoering en de motor.

In de meeste gevallen vind je V40’s met een D2 of D4 onder de kap. Latere exemplaren waren populair met de T3-motor. Allemaal prima, maar niet echt spannend. Het kon echter wel! Check maar de gaafste Volvo V40 van Marktplaats!

Dikste Volvo V40 T5

Het is namelijk eentje waarbij de eerste eigenaar zijn auto zorgvuldig heeft samengesteld. Het is namelijk een V40 T5 R-Design. Dat is eigenlijk altijd goed. In dit geval is het een model uit 2013. Dan heb je een niet de 2.0 viercilinder, maar een 2.5 vijfcilinder met turbo! Die viercilinder kwam in 2014 en was iets zuiniger en bijna net zo snel. Maar deze T5 met vijfpitter is dus sneller.

V an 0-100 km/u doet ‘ie in 6,1 seconden en de topsnelheid is begrensd op 250 km/u. Daarmee is ‘ie 70 km/u sneller dan de nieuwe V60 T8 van de buurman. Ook is ‘ie opvallender, dankzij de smurfblauwe lak (Rebel Blue).

Daarnaast is de dikste Volvo V40 T5 ietsje aangepast aan de smaak van de vorige eigenaar. Zo kun je de vijfcilinder niet even wat beter hore roffelen dankzij het Heico-sportuitlaatsysteem. Daarnaast zijn er BBS SR-velgen gemonteerd in de maat 19×8,5.

Niet spotgoedkoop

Dit exemplaar op Marktplaats komt uit 2013 en heeft in de afgelopen jaren 151.992 km gelopen. Volvo’s zijn auto’s voor kilometervreters. De prijs van 24.899 euro is niet bijzonder scherp. Er staan nog twee soortgelijke auto’s te kopen (vijfcilinder in Rebel Blue) voor vergelijkbare bedragen. Daarbij staat dit exemplaar bij een Volvo-dealer en krijg je een jaar garantie mee. Op zich ook wel lekker.

Daarbij, dankzij de inflatie is tegenwoordig alles heel erg duur. Zo’n V40 is net even wat salonfähiger dan een Mercedes-Benz A-Klasse of BMW 1 Serie met modificaties in een felle kleur. Nietwaar? Enfin, de advertentie kun je hier bekijken. Zorg er in elk geval voor dat je het Volvo V40 Autoblog Aankoopadvies van te voren zorgvuldig doorneemt!

Check hieronder hoe de T5-motor klinkt:

