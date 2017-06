Deze zeven waggies beloofden teveel

Je kent het wel, een merk zet op een autoshow een bloedmooie auto neer en je kan niet wachten totdat je het productiemodel kan kopen. Maar dan komt dat productiemodel en is het slappe hap...

Ik zat me er laatst weer enigszins aan te ergeren toen ik door de enorme berg beeldmateriaal aan het worstelen was van de nieuwe BMW 6-serie GT. Diep verscholen tussen alle deerniswekkende plaatjes zaten er ook nog de originele concept-schetsen bij.

Juist ja. Nu kennen we dat principe natuurlijk van alle fabrikanten. De designers hebben een droom, maar dan komen alle andere departementen langs met hun eisen en verwaterd een episch design al snel in generieke droevigheid. Tenslotte komen de bonentellers nog even langs en blijft er onder de streep droevigheid met zachte plastics, of met harde plastics over. De keuze is afhankelijk van hoeveel bonen merk X wil uitgeven aan Model Y en van de prijs waarvoor Model Y uiteindelijk in de markt wordt gezet.

Vaak worden de eerste tekeningen zodoende al snel afgeschoten voordat ze het fysieke concept-stadium bereiken. Ook in het geval van de 6-serie GT is dat het geval, getuige dit fysieke concept dat er wel kwam.

Jammer alleen dat ze de definitieve versie niet van klei maken. Dan hadden we tenminste nog wat kunnen kneden.

Soms komen de mooie tekeningen van designers echter wél een stadium verder en wordt er een heus concept gebouwd dat bijna klaar is voor productie. Het frustrerende is alleen dat ook in die gevallen veelbelovende designs vermoord kunnen worden voordat ze daadwerkelijk op de markt komen. Vergelijk het met een zwik jonge schildpadjes die de zee proberen te halen.

Deze jonge Stoffel’s werden door een meeuw van het strand geplukt vlak voor het bereiken van het ruime sop:

Alfa Romeo Brera:



Misschien wel een van de bekendste voorbeelden van hoe een productiemodel uiteindelijk teleur kan stellen na het showen van een episch concept. Oké, de productie-Brera heeft nog altijd wel een bepaalde charme, maar het concept was nog veel mooier. Het feit dat het concept RWD had, terwijl het productiemodel baseerde op hetzelfde platform als de 159, leidde onder andere tot een ontiegelijk lange frontoverhang en twijfelachtige proporties.

Ook los van de looks en de FWD-basis had de Brera wat issues. De auto was behoorlijk zwaarlijvig en de V8-power van het concept werd ingeruild voor maximaal een V6. Maar het grootste blok was niet eens de beste keus, want de aloude Busso werd ingeruild voor een blok van General Motors. Bovendien was de zespitter altijd gekoppels aan AWD. Op zich niet verkeerd natuurlijk, maar het maakte de toch al zware Brera nóg zwaarder.

Uiteindelijk is de Brera daarmee, net als de andere modellen in de lijst, een herinnering aan wat had kunnen zijn. Oké, als het concept in productie genomen was dan was het waarschijnlijk een niche-product geworden zoals de latere 8C. De keuze om de Brera een bereikbare droom te maken heeft dus ook voordelen. Maar aan de andere kant zegt het begrip ‘bereikbare droom’ eigenlijk voldoende. het is niet de échte droom.



Subaru WRX concept



In 2013 leek het er heel even op dat Subaru eindelijk een mooie auto op de markt zou brengen. Ricers stonden in drommen te kwijlen bij het zien van de WRX Concept. Maar uiteindelijk kwam het productiemodel en dat was weer een onooglijk saai ding, zoals alle Subaru’s. Uiteindelijk werd er bij Fuji Heavy Industries maar weer gewoon besloten een uiterst generieke Japanse sedan te maken, er een taartschep op te plakken en dat moest het maar zijn.

Porsche Boxster



Jazeker! Ook van de eerste generatie Boxster was er ooit een concept dat wat toffer oogde dan het productiemodel van Harm Lagaay. De verschillen lijken op het eerste gezicht niet zo groot. Ook het concept had al min of meer de spiegelei-koplampen. Maar toch oogt het originele ontwerp net wat strakker en sportiever.

Suzuki Kizashi concept



The Giant Suzuki! Ooit werd die term gebruikt voor veel kleinere Suzuki’s, maar de Kizashi was de echte giant Suzuki. Alleen sommige SUV’s/offroaders van het merk waren nog groter. Nadat de naam Kizashi aan twee concepts gehangen werd die leken op een crossover, kwam Suzuki uiteindelijk op de proppen met een concept van een sedan met de naam Kizashi. Helaas maakten ze van het productiemodel dezelfde generieke Japanse sedan als bovenstaande WRX, zij het net wat groter. Waarom die keuze werd gemaakt is ons volstrekt onduidelijk.

Mercedes Vision GST –> R Klasse



In 2002 was daar opeens de Mercedes Vision GST (Grand Sport Tourer). Het idee was destijds vernieuwend en gaaf. Een soort station van de S-Klasse? Gerne. Maar het productiemodel was hoger, de raamlijn aanzienlijk minder sportief en de neus stomper. Het werd dan ook geen succes, die R-Klasse.



BMW CS concept –> 6 Serie Gran Coupé



In 2007 showde BMW de CS concept aan het grote publiek. De chique grote sedan was een voorbode van de uiteindelijke 6-serie Gran Coupé. Nou willen we niet zeggen dat de 6-serie Gran Coupé een lelijke auto is, maar persoonlijk vind ik het jammer dat de auto zo duidelijk een 6-serie met twee extra deuren is. Styling met iets meer eigen smoel was leuk geweest, zeker als er veel elementen van de CS in zouden zitten.

Kia SportSpace –> Optima Sportswagon:



Oké, de Kia Optima Sportswagon mag dan de mooiste station van het moment zijn, maar het concept was mooier.



Chrysler Crossfire



Misschien wel de grootste overtreder in de lijst naast de Alfa. En wederom het bewijs dat mooie styling cues niks zijn zonder goede proporties. Doordat de Crossfire op het platform van de eerste generatie SLK moest staan, waren de verhoudingen van het concept ver te zoeken. De auto leek daardoor op een poepende hond.

Zo, dat waren een paar gemiste kansen. Maar welke auto was voor jou de grootste teleurstelling?