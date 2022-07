RS3-R met 500 pk is de allesovertreffende bom

Van een hot hatch is al lang geen sprake meer met deze snelle RS3-R.

Hebben jullie ok zo genoten van de Peugeot 306 GTI van Perry? Onze oud-collega (@perry_snijders) was laatst te gast bij de Mijn Auto-opnamen met een 306 GTI in de kleur Jaune Vermeer (de enige juiste kleur). In de jaren ’90 was dat dé overtreffende hot hatch met 163 pk (dat Peugeot verwarrend genoeg 167 pk noemde).

In de jaren ’90 kwamen er ook snellere hatches bij die geen rallyspecial waren. Denk aan de BMW 323ti, Lancia Delta HPE HF Turbo en Audi S3. Tegenwoordig stellen de vermogens van die auto’s niets meer voor, want vandaag hebben we een Hot Hatch met 500 pk. Ja, 500!

ABT RS3-R

De auto in kwestie is de ABT RS3-R. De basis daarvoor is de Audi RS3 Sportback. Net als de RS4-R, RS6-R en RS7-R is het een complete auto ABT voor je gaat (om)bouwen. Net als die auto’s zal de RS3-R in gelimiteerde oplage gebouwd worden. Het eerste dat ABT over de auto zegt is dat de RS3-R sneller verkoopt dan dat ‘ie accelereert. Er komen 200 exemplaren en die zijn bijna allemaal uitverkocht.

De Audi RS3 is van zichzelf al een heftig apparaat met 400 pk en 500 Nm. Bij ABT doen ze er een schepje boven op met de ABT Power R-performance upgrade. Dat pakket klinkt heel wat, maar het is stiekem gewoon een bypass-module en een grotere intercooler. Het resultaat is niet verkeerd: 500 pk en 600 Nm. Niets ten nadele van ABT, maar zo’n winst zegt natuurlijk meer over de reserves van de motor dan de kunsten van de tuner.

3,3 seconden naar de 100 km/u

Voor de prestaties maakt het niet uit: 500 pk is 500 pk en deze RS3-R met 500 pk is dan ook bloedsnel. Dankzij de vierwielaandrijving knalt het apparaat in 3,3 seconden naar de 100 km/u, een halve seconde sneller dan voorheen. Om te zorgen dat je de motor beter kunt horen is er een ABT sportuitlaat en om te zorgen dat je ‘m beter kunt zien is er een nieuwe afdekplaat.

Om te zorgen dat de RS3-R ook wat beter de hoek om gaat, kun je opteren voor ABT verlagingsveren en een anti-rollbar-kit. Een volledig instelbare schroefset (de KW Variant 3) is ook verkrijgbaar. Dan kun je de verlaging instellen tussen 20 en 40 millimeter. Ook kun je de de dempers in hardheid instellen. Tevens is de topsnelheid verhoogd: je kunt nu 300 km/u halen.

Dat is relatief weinig motorische hardware voor een ‘Komplettumbau’. De meeste wijzigingen zijn dan ook puur optisch. Naast de nieuwe velgenset iser een complete koolstofvezel bodykit met spoilers, splitters én frutsels. Niet alleen voor het exterieur, maar ook het interieur. De carbon afwerking van de stoelen is een leuke touch. Tenslotte zijn er nog een hele hoop RS3-R-badges die vertellen dat je in iets bijzonders zit.

