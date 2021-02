Dít zijn de 8 gaafste ABT Audi's op een rij - Autoblog.nl

We nemen even lekker dikke ABT Audi Dikschiffs met je door op deze maandagavond!

Afgelopen week kregen we opgewarmd nieuws van ABT. Ze hadden een blauwe RS-Q8R gemaakt. Ondergetekende had waarschijnlijk slecht geslapen en gaf de auto een niet al te beste omschrijving. Nu is een RS-Q8R een beetje het rijdende bewijs van alles wat er mis is in de tuningsbranche.

Uiteraard is een ding logisch: het verkoopt. Dus wordt het gebouwd. Het is even wachten op tuners en fabrikanten die zelf een vraag creëren door iets te gaafs te bouwen. De projecten zijn namelijk behoorlijk eenheidsworst. Zeker nu we nog gewoon kunnen genieten van dikke verbrandingsmotoren, moeten we dat goed doen. De laatste dag dat je vlees mag eten, ga je jezelf ook niet volstampen met 400 frikandellen. Nee, je selecteert dan een Master Kobe’s Wagyu.











Maar terug naar ABT. Het is niet dat we een hekel hebben aan de tuner uit Allgau. 125 jaar geleden werd het bedrijf opgericht en sinds de jaren ’70 houden ze zich bezig met tuning, racing, verkoop en onderhoud van producten uit de Volkswagen Group. Speciaal voor vandaag lopen we even langs de 8 meest geslaagde projecten van ABT Sportsline:

ABT B300 quattro (B3)

1987

We beginnen het lijstje met dikke ABT Audi’s met de ABT B300. Sportieve Audi’s waren op een hand te tellen. De Audi 100 Coupé S, de Audi 80 GT/E en natuurlijk de Audi quattro. De ABT B300 was niet zomaar een iets aangepakte Audi 90. In plaats van de kenmerkende vijfcilinder, monteerde ABT een zestienkleps kop, enorme turbo en een hoop andere onderdelen die rechtstreeks uit de racerij afkomstig waren. Het resultaat was meer dan 260 pk, in een periode dat een BMW M3 en Mercedes 190 2.5 – 16 iets meer dan 200 pk hadden. Er zijn er een stuk of 30-35 van gebouwd.

ABT TT Limited Sport quattro (8N)

2000

De eerste generatie Audi TT is een van de meest succesvolle compacte coupé’s en een enorme gamechanger voor Audi. Ineens had het merk sex-appeal. De T was een sportieve Audi, maar niet de meest sportieve auto. Gelukkig kon ABT daar wat verandering in aanbrengen. De ABT Audi TT Limited en ABT TT Limited II waren absolute pareltjes, maar de ABT TT Sport was de dikste. De 1.8T motor met 20 kleppen kreeg nieuwe intercoolers, een nieuwe turbo, nieuwe injectoren en een nieuw uitlaatspruitstuk plus ECU.

Het resultaat: 300 pk en 400 Nm. Het ondertel werd onder handen genomen met stijvere anti-rollbars, grotere remmen, stijver veren en straffere dempers. Kortom, een heel serieuze TT ineens, mede dankzij de halve rolkooi en recaro Pole Position kuipen. Een stuk serieuzer dan de TT V6 en TT quattro Sport van Audi zélf.







ABT AS8 Kompressor (D3)

2003

Bij de D3-generatie duurde het even voordat Audi een snelle versie had. De Audi S8 met V10 is een beetje een twijfelgeval. De Audi S8 was op papier sneller dan de A8 W12, maar op asfalt was de S8 juist langzamer. Het koppel was vrij laag en kwam pas laat vrij. Koppel dat aan een hoog gewicht en een trage automaat om tot de conclusie te komen dat de S8 niet zo’n goede uitvoering was van een goed idee. Dat deed ABT beter met de op de A8 D3 gebaseerde ABT Audi AS8. De AS8 Kompressor kreeg, zoals de naam al weggeeft, een technische compressor. Deze werd op de 4.2 V8 geschroefd. Hierdoor steeg het vermogen en koppel van 335 pk naar 450 pk.





ABT AS400 quattro (B6-8E)

2004

De Audi S4 van deze generatie had een 4.2 liter grote V8. Volgens ABT was dat geen slim plan. Zij vervingen de V8 voor een kleinere 2.7 V6 uit de uitgaande S4. Deze werd opnieuw opnieuw opgebouwd met nieuwe onderdelen waardoor het vermogen 400 pk bedroeg, optioneel zelfs 450 pk! Net zoveel als de huidige RS4, maar dan veel minder opvallend. De velgen, uitlaten en badges waren de enige punten waarop de kenner het direct kon zien. Zeker als je een donkerblauwe ABT Audi AS400 had gekozen, viel je totaal niet op.







Audi R8 GTR

2010

De R8 was de eerste supercar van Audi en het pakte meteen goed uit. De combinatie tussen exoot en daily was verrassend. In eerste instantie was daar de R8 met V8, later kwamen er tiencilinders en here versies. Je merkte alleen wel dat het niet té heet mocht zijn, want dat was het marktsegment van Lamborghini. ABT had daar geen boodschap aan en kwam met deze ABT Audi R8 GTR. ABT heeft race ervaring met deze auto’s op gedaan, en dat zag je terug in de GT-R. Wat te denken van glas van Makrolon. Of koolstofvezel voorklep en voorschermen? Ook een verstelbare achtervleugel misten niet. In totaal was de R8 GTR 100 kg lichter dan de gewone R8. De atmosferische motor daarentegen werd met ouderwetse tuningstechnieken opgefokt naar 620 pk.















ABT RS5-R

2014

De standaard A5 B7 is een van de fraaiste auto’s ooit gebouwd in zijn klasse. Deze ABT Audi RS5-R is dat absoluut niet. Waarom heeft deze RS5-R dan toch het lijstje gehaald? Simpel: het is een bewijs dat ABT niet blind is voor de nadelen van Audi’s (in dit geval het hoge gewicht) en dat succesvol aanpakt. ABT heeft de overheerlijke 4.2 V8 nog even wat gebaseerd en er zo’n 20 pk uit weten te halen. Dankzij een nieuw uitlaatsysteem klinkt deze glorieus. Belangrijker is dat het gewicht met 100 kg naar beneden ging. En zo lelijk als het exterieur is, zo fraai is het interieur. De ABT RS5-R is de ideale Nordschleife-trackday tool voor in de winter, eigenlijk.

















ABT RS6+ Nogaro Edition

2018

Tsja, we kunnen niet ABT benoemen zonder het over de Audi RS6 te hebben. Het is een enorm belangrijke auto voor ABT. Echter, in dit geval gaan we niet voor de meest verse RS6, maar de ABT Audi RS6 Nogaro Edition van de vorige generatie. Dit is een samenwerking tussen Audi en ABT. Het is een van de weinige stationwagons met 730 pk die met fabrieksgarantie wordt verkocht, alleen Brabus doet dat.











Ook is het oude type een stuk strakker en meer ingetogen dan de nieuwe RS6, die bijna cartoonesk te noemen is. De naam ‘Nogaro’ slaat op de naam van de kleur. Het was de introductiekleur voor de Audi RS2 uit 1995. Deze Audi heeft nu ook deze kleur. Er zijn er 50 exemplaren van gebouwd.









ABT RS4-S Avant (B9)

2019

De Audi RS4 is een van de coolste auto’s ter wereld. Snel, praktisch en niet te groot. Een RS6 is dikker, maar heeft serieuze obesitas. De RS6 is niet alleen een alternatief voor een SUV, maar met 2.100 kg en 22” wielen is het ook bijna een SUV. Het nadeel van de huidige RS4 is dat ‘ie net iets te lief is. Bij de ABT Audi RS4-S veranderen ze er niet heel erg veel aan, maar alle milde upgrades zorgen voor een geslaagd eindresultaat met zo’n 530 pk uit de door Porsche ontwikkelde zescilinder biturbo. Ook de uiterlijke wijzigingen dragen grotendeels bij aan een geslaagdere RS4. Enige nadeel: de prijs: 46 mille bovenop een standaard RS4.











