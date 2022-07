Wat? Standaard 730d haalt 1.611 km op één tank

En dan was de tank van deze standaard 730d nog niet eens leeg! Dat is duurzaam! Lang leve de diesel, eh, oh.

De BMW 7 Serie is een prestigieus slagschip. Het vlaggenschip (ha, nog een boot!) van BMW is niet alleen een technologisch uithangbord op het gebied van gadgets en luxe, maar ook qua raffinement. Wie weleens in zo’n Duitse über-klasser gereden heeft kan het beamen: dat rijdt magistraal.

Wat we niet vaak zeggen, is dat ze zuinig zijn. Dit soort toplimo’s zijn nogal zwaar en voorzien van grote motoren. Meestal zit er een vrij grote brandstoftank in, waardoor het verbruik lijkt mee te vallen. Als je echter gaat rekenen, valt het soms best tegen.

Standaard 730d

Maar wat blijkt, een standaard 730d is een zuinigsheidswonder. Daar kwam BMW-YouTuber en chauffeur Joe Achilles achter. De Britse petrolhead kocht een BMW 730d van de G11-generatie, een gewone keurige ‘SE’, dus zonder gekke M Sportfrutsels. De auto werd voorzien van een setje Michelin EnergySavers en een volle tank brandstof om van London naar Madrid te rijden.

Dat is een rit van 1.026 miles, ja, mijlen, geen kilometers. Volgens Achilles was het mogelijk om dat in op één tank (van 78 liter) te gaan halen. Om het even om te rekenen, 1.026 mijl is 1.651 kilometer. Op één tank. Dat is toch gekkenwerk? BMW meldt dat het gemiddelde verbruik van die auto 1 op 18,9 is. Dat zou betekenen dat je na 1.474,2 kilometer stil komt te staan.

Zuiniger dan opgave

Echt, wat blijkt, die NEDC-opgave is ook maar een opgave en als je een beetje je best doet, kun je wel in de buurt komen of het zelfs verbeteren. Dat is dus precies wat Joe Achilles (en cameraman Patrick) hebben gedaan met deze standaard 730d.

Het meest krankzinnige is nog: ze hebben het gered. Ja, 1.651 km op één tank brandstof. En misschien nóg verrassender, de tank was nog niet eens leeg! Er was nog een beetje over om nog een kleine 150 km door te kunnen rijden.

Moet je daarvoor consessies doen? Ja, je moet wel met een voorzichtige voet rijden. De cruise control op 100 km/u zetten en dan gaan met die banaan. Uiteindelijk heeft hij 72 liter diesel verstookt met deze rit. Dat is 1 op 22,93!

Je kan de complete video van Joe Achilles hier bekijken! Check hieronder de rijtest van @Wouter in een iets minder zuinige uitvoering:

