Eindelijk: de gloednieuwe Volkswagen Amarok is hier

Na lang wachten krijgen we de nieuwe Volkswagen Amarok te zien, alhoewel die vaag bekend voor kan komen.

Bedrijfswagens gaan doorgaans een stuk langer mee dan normale auto’s. Dan hebben we het niet alleen over de bouwkwaliteit, maar ook over de levenscyclus. De Volkswagen Amarok dateert bijvoorbeeld alweer al uit 2010. In de tussentijd zijn er gewoon al twee nieuwe generaties Golf verschenen.

Na 12 jaar wordt het langzamerhand toch tijd voor een opvolger. Dat die er aan zat te komen was geen geheim. We worden namelijk al meer dan een jaar bestookt met teasers. Nu is het dan eindelijk zover: Volkswagen laat de tweede generatie Amarok in zijn geheel zien.

Net als de vorige generatie is het een pick-up met een dubbele cabine. In tegenstelling tot sommige andere Volkswagens is de Amarok wel duidelijk anders dan zijn voorganger. De nieuwe Volkswagen Amarok lijkt eigenlijk meer op een Ford Ranger dan op de vorige Amarok. Sterker nog: het ís een Ford Ranger.

In het persbericht wordt daar natuurlijk met geen woord over gerept, maar kort door de bocht is het een Ford Ranger met een Volkswagen-neus. Vooral en profil is dit heel duidelijk te zien. Toch kun je de Amarok ook van de zijkant herkennen. Die heeft namelijk vierkante wielkasten, terwijl de Ranger ronde wielkasten heeft.

De nieuwe Amarok is een slagje groter dan zijn voorganger, want de pick-up is 9,6 centimeter gegroeid in lengterichting. De totale lengte komt daarmee uit op 5,35 meter. Amerikanen lachen erom, maar voor Nederlandse begrippen is dit gewoon een forse auto. Het laadvermogen van de Amarok is nu 1,16 ton. Op het dak kun je ook nog het een en ander kwijt, want dat kan 350 kg aan.

Het interieur verraadt ook dat de Amarok stiekem een Ford Ranger is. Volkswagen heeft er een eigen sausje over gegoten, maar de lay-out is nog te herkennen als die van de Ranger. Daar komt ook het grote verticale touchscreen vandaan. Die is standaard 10 inch groot en optioneel zelfs 12 inch. Volkswagen bestempelt het zelf als een “premium interieur”.

De motoren zijn wel gewoon van Volkswagen. Je kunt kiezen uit drie diesels. De instapversie heeft een 2.0 TDI met 170 pk en 405 Nm koppel. Daarnaast is er een 2.0 TDI met 204 pk en 500 Nm koppel. Volkswagen houdt het niet bij vierpitters, want ook de 3.0 V6 TDI keert gelukkig terug. Die is nu goed voor 241 pk en een vorstelijke 600 Nm aan koppel. Alle versies hebben vierwielaandrijving a.k.a. 4Motion, en een 10-traps automaat.

Het lange wachten is nog steeds niet voorbij, want het duurt nog even voordat de nieuwe Volkswagen Amarok ook daadwerkelijk leverbaar is. Dat is pas medio 2023, dus dan zijn we weer een jaar verder. De nieuwe Ford Ranger wordt trouwens ook pas begin volgend jaar geleverd.