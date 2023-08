Ruf R Spyder laat het dak thuis

De ultieme rijdersauto? Als er geen regen is tenminste. Dit is de Ruf R Spyder

Speedsters waren gave auto’s uit de jaren zestig. Maar anno 2023 zijn er steeds meer merken die het klassieke concept terugbrengen. Porsche deed het al met de 991, maar inmiddels zijn er meer merken die het principe toepassen. Ferrari met de Monza SP, Aston Martin met de V12 Speedsters en McLaren heeft de Elva.

Niet elk merk heeft er evenveel succes mee overigens. Het blijven toch moeilijke modellen. Zonder permanent dak en fatsoenlijke voorruit rijden is toch inleveren op comfort. Niet iedereen zit te wachten op zo’n spartaanse rijervaring. In een land als Nederland, waar een bui nooit ver weg lijkt, is zo’n Speedster nu niet echt praktisch te noemen.

Niet geheel toevallig onthult Ruf Automobile dan ook in het altijd zonnige Californië de R Spyder. Op basis van de 991-generatie 911 heeft Ruf zijn eigen toepassing bedacht op de Speedster vorm. Het is een echte rijdersauto met specificaties om van te smullen.

4.0 flat six

Exacte aantallen met betrekking tot pk’s en prestatiecijfers wil Ruf (nog) niet mededelen. Het is in elk geval zo dat er een atmosferische 4.0 liter boxer zescilinder achterin ligt. De motor van de 911 GT3 (RS). Het blok is gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak.

Ruf heeft zijn best gedaan om er een eigen draai aan te geven. De motor beschikt over variabele inlaat- en uitlaatkleptiming. Er is gekozen voor een lichtgewicht voorophanging van McPherson. Achterin een lichtgewicht meerarmige achterwielophanging. De Ruf R Spyder heeft altijd carbon keramische remmen.

Cameraspiegels

Passagier en bestuurder worden gescheiden door een middentunnel, inclusief chronograph. Tussen bestuurder en passagier zit tevens een luchtinlaat om koude lucht naar de motor te zuigen. Een gaaf en tevens functioneel designelement. De spiegels zitten niet op de gebruikelijke plek, maar er is gekozen voor camera spiegels aan de voorzijde van de auto.

De motorkap is van carbon. Achter zie je de typische Speedster bubbel en Ruf heeft gekozen voor een ducktail spoiler. Er is een speciaal compartiment om helmen te bewaren. Want rijden zonder helm is niet heel veilig in dit soort auto’s. Naast vliegjes kunnen opspattende steentjes gevaarlijk zijn. Steenslag incasseren met je hoofd is geen aanrader wat dat betreft.