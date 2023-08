Dit is NIET het betrouwbaarste automerk dat je nieuw kunt kopen

Nee. Dit is het dus niet. Maar wat is dan wel het betrouwbaarste automerk dat je nieuw kan kopen? Daarvoor moet je even verder klikken.

Tja. Alfa Romeo. het is natuurlijk een geweldig merk en anno 2023 helemaal niet zo onbetrouwbaar. Verre van zelfs. Maar toch blijft er ergens in de verte nog wel een imago aan kleven dat dit niet zo is. Dat ze van ellende uit elkaar vallen als je de folder hebt dichtgeslagen.

Vroeger klopte dat wel, maar Alfa Romeo was niet alleen als het op onbetrouwbare automerken aankwam. Citroën deed het in de 70’s ook niet zo goed, net als alle Italianen en zeker de Britten uit die tijd. Eigenlijk was eigenlijk ieder merk dat je nieuw kon kopen zo onbetrouwbaar als de pest.

Wat is het betrouwbaarste automerk?

Pas toen de Japanners kwamen werd het steeds iets beter. En in hun kielzog werden steeds meer automerken betrouwbaarder en betrouwbaarder. Tot we aankwamen in 2023. Want nu zijn alle auto’s betrouwbaar. Maar er kan maar een automerk het betrouwbaarst zijn. En dat is…. (tromgeroffel)

Lexus natuurlijk. Ja, wie had iets anders gedacht? De luxedivisie van Toyota is het aan zijn stand verplicht om automobielen af te leveren die niet bij ieder wissewasje kapot gaan. Waarvan akte, want het automerk heeft de trofee met verve veroverd.

Welke trofee, hoor ik u denken? Nou, de Auto Trader New Car Awards natuurlijk. Een groot onderzoek onder ruim 220.000 Britse autokopers en -bezitters, gestoeld op de ervaringen in de praktijk.

Kwaliteit, betrouwbaarheid en comfort waren de peilers waarop Lexus beter scoorde dan elk ander automerk. Wat overigens geen verrassing was voor Lexus zelf, zij leveren hun nieuwe auto’s namelijk standaard met 10 jaar garantie óf garantie op de eerste 200.000 kilometer.

Ok, ik ben om. Doe mij maar een Lexus.