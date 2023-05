Porsche 718 Spyder RS: 9.000 tpm met open dak

Porsche maakt het nog gekker met de 718 en introduceert de Spyder RS.

Toen Porsche de GT4 RS introduceerde verraste het merk vriend en vijand. De motor van de 911 GT3 werd in de 718 gelepeld. Net als je denkt dat het niet gekker kan gaat Porsche nog een stapje verder. Wie de spyshots een tijdje in de gaten heeft gehouden wist al dat deze nieuwe modelvariant onderweg was. Nu is ‘ie officieel. Maak kennis met de Porsche 718 Spyder RS. De gekste 718 tot op heden.

Dakconstructie

Het blok van de 911 GT3 in een Porsche 718, echter ontbreekt het dak. Er zit wel een dakje bij. Dit is een handbediende softtop van 18,3 kg zodat je toch droog kunt zitten mocht het plots gaan regenen. Maar in principe is het de bedoeling dat je áltijd open rijdt in deze Spyder natuurlijk. Zoals het heurt. Hoewel de dakconstructie vergelijkbaar is met de 718 Spyder, is het dak zelf 7,6 kg lichter.

9.000 tpm

Het motorblok betreft dus de welbekende atmosferische 4.0 liter boxer zescilinder. 500 pk, 450 Nm aan koppel en dat op een gewicht van 1.410 kg. Daarmee is de auto zelfs 5 kg lichter dan een 718 Cayman GT4 RS en 40 kg lichter dan een 718 Spyder, die ook nog bestond. Want ja, met al die varianten is het soms moeilijk overzicht houden bij een merk als Porsche.

De prestaties liegen er niet om. De Porsche 718 Spyder RS komt uitsluitend met zeventraps PDK (zoals alle moderne RS Porsches) en sprint in 3,4 seconden naar 100 km/u vanuit stilstand. In 10,9 seconden staat er 200 op de teller. De topsnelheid ligt op 308 km/u. Durf dat maar eens te doen zonder dak.

Vernuft en looks

Het mag geen verrassing zijn dat de Porsche 718 Spyder RS is volgepropt met toffe features. Net als de GT4 RS zijn de luchtinlaten naast de hoofdsteunen geplaatst. Omdat hier het dak ontbreekt zal de geluidsbeleving nog intensiever zijn. Het lichtgewicht RVS uitlaatsysteem helpt natuurlijk ook een handje mee.

De voorkant van de 718 Spyder RS is gelijk aan de GT4 RS. De voorklep is van carbon en de NACA-luchtinlaten boven de wielkasten verbetering de koeling van de remmen. De achterzijde is wel duidelijk anders in vergelijking met de GT4 RS. Natuurlijk is er de Spyder-vorm. Maar er is meer. De grote achtervleugel van de GT4 RS ontbreekt. In plaats daarvan is er gekozen voor een ducktail. Dat laatste zorgt ervoor dat de auto stabiel blijft op hoge snelheden.

Standaard op iedere 718 Spyder RS is het Porsche Active Suspension Management (PASM) sportonderstel (incl 30 mm verlaging), Porsche Torque Vectoring met een mechanisch sperdifferentieel en 20 inch gesmede lichtmetalen wielen.

Interieur

Neem plaats in de Porsche 718 Spyder RS en het hardcore thema van een Rennsport komt je tegemoet. Een Race-Tex beklede RS sportstuur met gele 12-uursmarkering, kuipstoelen van carbon en een fraai met leder afgewerkt dashboard zijn een traktatie voor de ogen.

Weissach-pakket

Natuurlijk kan Porsche het niet laten om de Weissach-kaart te trekken. Oftewel, extra pegels vragen voor wat lekkere extra’s. Het pakket omvat nog lichtere gesmede magnesium velgen, een uitlaatsysteem met titanium sierstukken en dashboardbekleding van Race-Tex.

Klokkie

Zoals wel vaker komt ook de Porsche 718 Spyder RS met een ‘klokkie’. Of een chronograaf, om wat nettere taal te gebruiken. Dit handgemaakte horloge is een gratis cadeau voor iedere Spyder RS-koper. Het uurwerk heeft een lichte titanium behuizing, een wijzerplaat van carbon en het bandje is gemaakt van hetzelfde leder dat Porsche gebruikt voor de stoelen van de auto. Toch een geinig detail. Draai de chronograaf om en je kijkt naar een transparante achterkant met een design dat geïnspireerd is op de velgen van de 718 Spyder RS.

Marktlancering

De marktlancering van de Porsche 718 Spyder RS is in juni. Prijzen volgen in een later stadium. Reken op een heftig prijskaartje. Ter vergelijking, de GT4 RS begint bij € 246.300. Maar dat maakt toch niet uit. Als je geen dikke matties bent met je lokale Porsche Centra is het fluiten naar een allocatie.

De wereldpremière van de Spyder RS is tijdens het Goodwood Festival of Speed in Engeland in juni.