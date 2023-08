Zenvo Aurora, een nieuwe supercar met V12

Het kan nog. Een gloednieuwe supercar uitbrengen met een dikke V12.

Met de elektrificatie die je om de oren vliegt zou je bijna denken dat de Europese automerken er ook geen zin meer in hebben. Ik heb het dan over grote motoren uitbrengen met een slagvolume dat qua inhoud geen overeenkomsten heeft met een pak melk. Nou, ze bestaan nog. Het Deense Zenvo heeft voor de Monterey Car Week het doek getrokken van de Aurora.

Een gloednieuwe supercar (of hypercar zo je wil) voor de happy few. Het merk moet het van de klanten hebben die een Porsche, Ferrari, Lamborghini te gewoon vinden. Een Bugatti is te mainstream en Koenigsegg kennen we inmiddels ook wel. Althans, ik probeer me gewoon te verplaatsen in de klandizie van het merk.

De Zenvo Aurora komt er in twee smaakjes op de markt. Als Tur en als Agil. Eerstgenoemde is gefocust op straatgebruik, de tweede is meer gericht op het circuit. Van beide uitvoeringen komen 50 stuks. Dat betekent dat de Aurora strikt gelimiteerd is op 100 auto’s. Exclusief speeltje dus.

Agil

Er mag dan een ‘ouderwetse’ twaalfcilinder onder de kap zitten. Dat betekent niet dat Zenvo niet met zijn tijd meegaat. De Zenvo Aurora Agil is een hybride en beschikt over een elektromotor op de vooras. Het is een complexe aandrijflijn. De 6.6 liter grote V12 beschikt over 4 turbo’s en is van zichzelf goed voor 1.250 pk. Met de elektromotor erbij komt het systeemvermogen op 1.450 pk en 1.400 Nm aan koppel. 0-100 is gedaan in 2,5 tel en de top ligt op 365 km/u. Mind you: dat is met achterwielaandrijving! De Agil heeft een gewicht van 1.300 kg.

Tur

Dat is het dan? Nee, het kan nog gekker. De Tur gaat nog verder met ook nog een optionele elektromotor op de achteras. Dat betekent vierwielaandrijving en een systeemvermogen van 1.850 pk. Het gaat allemaal nog harder. 0-100 in 2,3 seconden en een top van 450 km/u. Dat klinkt interessant. De auto is door de extra motor wel wat zwaarder met een gewicht van 1.450 kg.

Prijs en marktlancering

In Monterey hoopt Zenvo natuurlijk dat men staat te wapperen met de dollars. Nog wel even geduld hebben voor de kopers, want de productie start in 2026. In Europa beginnen de prijzen bij 2,59 miljoen euro. Dat is uiteraard exclusief de Nederlandse belastingen.