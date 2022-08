Ruf Speedster is hemelse perfectie

De Ruf Speedster is helemaal perfect.

Twee weken geleden werd de Ruf Bergmeister onthuld voor de Monterey Car Week. Een geweldig apparaat, dat overduidelijk geïnspireerd is op de Porsche Bergspyders van weleer. Maar ja, zo’n racy resto-mod is misschien net eventjes te specifiek. En ondanks dat ‘ie heel erg gaaf is, is de Bergmeister niet bijzonder mooi.

Maar dat is deze Ruf Speedster wel! Mocht je die auto gemist hebben: ja, wij dus ook. De auto stond eventjes op de Monterey Car Week te shinen, maar helaas kon onze correspondent daar niet langs. Gelukkig had Auto, Motor und Sport ‘m wel op de korrel. Het is een extreem zeldzame auto, want Ruf heeft er maar eentje (1!) gemaakt.

993 Speedster

Nu is de 993 Speedster sowieso extreem zeldzaam met (naar waarschijnlijkheid) maar twee of drie gebouwde exemplaren. Officieel zegt Porsche dat ze er maar één hebben gebouwd, speciaal voor Jerry Seinfeld. Oh, en er is er ook eentje voor Butzi Porsche gemaakt (dat is dus twee). Maar in alle gevallen is het absoluut geen serieproductie. Het is echt een klusje dat Porsche achteraf moest klaren.

De basis is een 993 Cabrio met C4S-achterzijde en 964 Speedster-voorruit en ‘dak’. Zo heeft Porsche het gedaan en zo hebben enkele specialisten het ook gedaan. Desalniettemin: deze auto’s zijn bijzonder zeldzaam.

Nog zeldzamer

Maar er is dus ook een Ruf Speedster. Nóg zeldzamer dus. Deze is volgens hetzelfde recept gemaakt, maar heeft dan ook nog eens de Ruf-behandeling gekregen. De zescilinder is een absolute puristen-motor. De boxer is nu 4-liter groot (in plaats van 3.6 liter) en beschikt nu over 400 pk en 415 Nm.

Uiteraard is het blok luchtgekoeld, dus klinkt deze precies zoals een Porsche hoort te klinken. Turbo’s zijn niet aanwezig, dus je hebt ook nog eens die geweldige gaspedaalrespons. Enkel de achterwielen worden aangedreven en het schakelen gebeurt met de hand. Gaat het nog beter worden?

Ja, want kijk eens naar de samenstelling qua koetswerk in interieur. Donkergroen staat geweldig op een 911, zeker in combinatie met een cognac-kleurig interieur. Qua koetswerk zijn er stiekem best wat wijzigingen.

Ruf heeft er een handje van om modellen iets dikker en strakker te maken en dat is ook hier goed gelukt. Denk aan de CTR 2-achterbumper, subtiele decklid-spoiler en de 19 inch vijfspaaks velgen.

Interieur Ruf Speedster

Het interieur is geheel bekleed met alcantara. Het dashboard, stuurwiel, pookknop en de enorme racekuipen zijn in cognac-kleurig alcantara, de rest is groen. Erg gaaf. Ook heel erg leuk dat de auto zo spartaans is gebeleven.

Zo moet je de zijruiten met een raamslinger naar boven en beneden bewegen! En er is een lus om de deur dicht te trekken. Een ander leuk detail, de tellers hebben groene cijfers, een typische feature waaraan een fabrieks-Ruf (er zo’n ook getunede Rufs) kunt herkennen

Verdere details zijn nog schaars over de Ruf Speedster, maar dit is wel het mooie van zon apart automerk c.q. specialist. Ze bouwen de meest gave modellen die we anders nooit zouden zien.

