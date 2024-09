Ruim 200 km/u en Tesla binnen 2 weken in puin

De beginnende bestuurders zijn weer lekker bezig geweest dit weekend!

De politie heeft duidelijk de laatste tijd ook een voorlichtingstaak. Zo delen ze steeds vaker wat ze tegenkomen tijdens hun diensten. Dit om natuurlijk te laten zien hoe het niet moet. En als waarschuwing dat er wel degelijk een pakkans is wanneer jij besluit een loopje met de regels te nemen.

Nu nam een beginnend bestuurder dit weekend zowel een loopje met de natuurwetten en met de Nederlandse wetten. Dat zou de meest logische verklaring zijn voor het resultaat dat je hieronder ziet. Volgens Politie Charlois was de beginnend bestuurder van deze pas 2 weken oude Tesla ook nog beschonken. Hij had dus een aantal alcoholische versnaperingen tot zich genomen.

Nu is dat voor eenieder niet slim, maar voor een beginnend bestuurder zelfs keihard verboden. 0,2 Promille alcohol in je bloed is de limiet als beginnend bestuurder. Na 5 jaar ben je voor de overheid pas ervaren en dan mag je 0,5 promille alcohol in je bloed hebben. Maar doe dat laatste ook maar niet.

Saillant detail volgens het instagram account van Politie Charlois: Het was de Tesla van papa en die was slechts 2 weken oud..

Ook op de A2 was de politie dit weekend niet aan het staken. Daar hielden ze een snelheidscontrole. Een bestuurder van 18 maakte het daar ook behoorlijk bont. Ruim 112 km/u ter hard werd er genoteerd. Een dikke 200 km/u dus. Blijkbaar is Flitsmeister ook iets van de oudere generatie.

Die jonge beginnende bestuurder heeft de komende tijd genoeg tijd om die app te downloaden in het OV..