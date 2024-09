Een Porsche 911 GT3 kopen is toch een droom voor velen.

Een sportwagen met aspiraties voor het circuit uit de zeroes kopen die ook nog eens dagelijks z’n mannetje staat? Het is niet voor niets dat de Porsche 911 zijn reputatie als sportauto voor elke dag heeft opgebouwd.

Porsche 911 996.2 GT3

Met ‘hard werken’ is die 996 Carrera of Carrera S zeker bereikbaar. Een 911 GT3 klinkt toch meer als een onbereikbare droom. Vergis je echter niet. De eerste generatie 911 GT3 op basis van de 996 is bereikbaarder dan je denkt. Met de 997 en later de 991 komen al heel andere prijskaartjes naar boven.

Dat heeft er voornamelijk mee te maken dat de 996 GT3 niet zo goed begrepen werd, al zie je nu duidelijk een omzwaai in trend. De tijd dat de 996 op de bodem lag qua prijs ligt ver achter ons.

Pas met de introductie van de 991.2 ontwikkelde Porsche het concept ‘Touring’ op een GT3. Oftewel wat meer gericht op sportief rijden op de openbare weg in plaats van het circuit. Deze specifieke 996 kun je daar als een eventuele voorloper van zijn. Denk de achtervleugel weg en je komt een heel eind.

De auto in kwestie heeft geen rolkooi of verleden op het circuit. De sportstoelen, het gebrek aan een achterbank en ‘GT3’ verwerkt in de bekleding herinneren je eraan dat je absoluut niet met een Carrera te maken hebt.

Hier kijk je naar een 996 van na de facelift. Van de 996.2 GT3 zijn er slechts 2.313 gemaakt. De 3.6 liter boxermotor levert 381 pk en 385 Nm koppel. Natuurlijk gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak, met de 996 en 997 GT3’s had je altijd te maken met een derde pedaal.

Deze auto betreft een origineel Nederlandse Porsche 911 GT3 en is op The Collectables op zoek naar een nieuw baasje. De 996 GT3 is de voordeligste manier om een 911 GT3 te rijden.