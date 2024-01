Laad 32 km extra voor 3.790 euro op je Tesla

32 km extra is niet verkeerd als het gratis is. Je moet alleen eenmalig 3.790 euro betalen. Dat dan weer wel.

Het blijft een beetje aanmodderen met Lightyear. De laatste berichten zijn niet al te best en stemmen weinig hoopvol. De Nederlandse autobouwer zal waarschijnlijk kunnen stoppen met auto’s bouwen alvorens het daadwerkelijk auto’s heeft gebouwd.

Het is een beetje vreemd dat Lightyear – specialist op het gebied van zonne-energie voor automotive toepassingen – de gehele auto zelf wilde ontwikkelen en bouwen. Veel beter kun je je focussen op daarin waar je goed bent. In het geval van Lightyear dus de zonneceltechnologie.

Nou, daar lijkt het inmiddels ook al te laat voor, want Dart Solar is er inmiddels zelf mee aan de slag gegaan. Zoals je kunt zien op de afbeeldingen betreft het een heuse Tesla Model Y, een van de minst zeldzame nieuwe auto’s die op deze aardkloot rond kachelen.

32 km extra bijladen

De naam van het zonnepaneel is de ‘Beta One’ en geeft dus min of meer al aan dat dit het eerste probeersel is. Volgens zijn maker is het mogelijk om ongeveer 32 km extra bij te laden met de zonnepanelen op het dak. Dat klinkt als weinig en is het in absolute termen ook, maar relatief gezien is het een enorme sprong voorwaarts. Er zijn een paar fabrikanten die zo’n zonnepaneel op het dak leveren, maar meestal zijn die goed voor enkele kilometers.

In principe is het gewoon een constructie met 9 panelen. Als je de auto parkeert, klap je ze helemaal uit. Vervolgens zullen ze langzaam maar zeker de accu ietsje vullen met energie waardoor jij daarna weer door kan rijden. Nu is de laadtijd wel een dingetje. Volgens zijn makers is de Beta One in minder dan 5 uur goed voor 32 kilometer! Jazeker, 32 kilometer kost 5 uur. Met een fiets ben je er sneller. Overigens is die 32 kilometer een gemiddelde schatting, in gunstige omstandigheden is het dubbele zelfs mogelijk.

Prijs zonnepaneel

Zijn er ook nadelen? Eh, ja. Het is namelijk een tamelijk omslachtige constructie. Met een gewicht van 75 kg is het ook niet echt heel erg licht. Dan de prijs. De Bea One moet 4.000 dollar gaan kosten. Dat is een hele hoop geld voor een paar kilometer extra aan range.

Toch zijn we overwegend positief. Ten eerste is het een originele vinding. Ten tweede kun je hiermee gratis en CO2-vrij energie opwekken. Tenslotte speelt ook de situatie mee. Als je een dagje naar het strand gaat en er zijn geen laders (beschikbaar), kun je eenvoudig wat kilometers er gratis en voor niets bij laden.