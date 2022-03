Ecclestone snapt schrappen Russische Grand Prix niet

De Russische Grand Prix is geschrapt. Ecclestone snapt er helemaal niets van.

Bernie Ecclestone is inmiddels 91 jaar oud. Hij wordt echter duidelijk jong gehouden door zijn 1 jaar oude zoon Ace, want de Bern heeft nog vanalles te zeggen over de gebeurtenissen in de wereld. Vooral nu zijn oude maat Vladimir Putin het onderwerp van gesprek is in de sport die Bernie ooit vormgaf en leidde, de F1.

Onlangs werd namelijk bekend dat de Grand Prix in Sochi dit jaar niet doorgaat. Jammer voor Ecclestone, want hij was altijd een graag geziene gast bij de Russische Grand Prix. Ook toen het niet meer zo boterde tussen de oude Brit en Liberty Media, kon de Bern altijd wel op een uitnodiging verwachten van de Russen. Dat had waarschijnlijk veel te maken met het feit dat Bernie de deal sloot om -toen nog- zijn circus naar mother Russia te brengen. Sterker nog, Bernie negeerde destijds een oproep van rallyheld Ari Vatanen om de Grand Prix van 2014 te boycotten vanwege Ruslands acties op de Krim.

De liefde was wederzijds, want Ecclestone heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij een ouderweste strong man als leider van een land wel kan waarderen. Ecclestone snapt er nu dan ook helemaal niks van dat de FIA de Russische Grand Prix van de kalender af heeft gehaald. Zijn reden daarvoor is simpel: in Rusland is er toch geen oorlog? Bij Speedweek laat de kleine grote man dit optekenen:

Voor zo ver ik weet is er in Rusland geen oorlog. En als de race wel door zou gaan, zou dat geen verschil maken. Het idee dat je Rusland raakt door sportevenementen te cancellen is onzin. Putin heeft hier helemaal geen last van. Bernie Ecclestone, verkiest pragmatisme boven morele overpeinzingen

Waarvan akte?