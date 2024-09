Russische leger zet nóg meer Cybertrucks in [Video]

Kan Elon Musk deze ook even ‘over the air’ saboteren?

De Tesla Cybertruck zou het ideale vervoersmiddel zijn voor de bad guys in een film, maar Ramsan Kadyrov ziet zichzelf als een real life filmschurk. Deze Tsjetsjeense militaire leider en vazal van Poetin pronkte onlangs met een bewapende Cybertruck.

Het blijkt dat hij niet één exemplaar op de kop heeft getikt voor de show, maar meerdere. Nu is er namelijk een nieuwe video opgedoken waarin twee Cybertrucks te zien zijn, voorzien van machinegeweren en vol met militairen. Voor de gelegenheid zijn de Cybertrucks ook matgroen gewrapt.

Zoals we een paar dagen geleden al schreven is er wel een potentieel probleempje: Elon Musk kan ze doodleuk op afstand uitschakelen. Kadyrov beweerde eerst dat hij een Cybertruck cadeau had gekregen van Elon Musk, maar vervolgens beschuldigde hij Elon van het saboteren van diezelfde Cybertruck. Het tweede klinkt geloofwaardiger dan het eerste.

Het ziet er allemaal cool uit, maar het is de vraag of de Cybertruck nu daadwerkelijk de juiste keuze is. Het lijkt vooralsnog vooral een PR-stunt van meneer Kadyrov.

Video: Bulgarian Military