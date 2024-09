Achteruit rijden voor gevorderden.

Soms vraag je af: hoe krijg je dat nou weer voor elkaar? Zoals in deze video, waarbij een Toyota-rijder achteruit rijden zo leuk vindt dat er geen stoppen aan komt. Met alle gevolgen van dien.. Twee camera’s in de buurt registreerden het incident. Wat maar goed is ook, want de verzekering zal ook wel gedacht hebben: wat een verhaal.

