Volkswagen Polo moet wijken voor elektrische auto’s

De laatste Europese Volkswagen Polo is van de band gerold.

De hoogtijdagen van de Polo liggen achter ons, maar desalniettemin is het nog steeds het bestverkochte model van Volkswagen. In Nederland in ieder geval. En nu Ford de stekker uit de Fiesta heeft getrokken heeft de Polo in ieder geval een belangrijke concurrent minder.

De Volkswagen Polo rolt al 40 jaar lang van de band in het Spaanse Pamplona, maar… daar is nu een eind aan gekomen. De Polo moet plaats maken voor EV’s, waaronder waarschijnlijk de ID.2all SUV. De T-Cross en Taigo blijven nog wel gewoon van de band rollen in Pamplona.

Gaat de Polo dan de Fiesta volgen naar de eeuwige jachtvelden? Nee, gelukkig ziet Volkswagen nog wel heil in de B-segment hatchback. De productie wordt alleen verplaatst naar Zuid-Afrika, waar Volkswagen al sinds de jaren ’50 een fabriek heeft staan. Als je vanaf nu een Polo bestelt, komt die dus uit Afrika. En wie weet gaat ‘ie ooit nog een keertje terug die kant op.

Mocht je benieuwd zijn hoeveel Polo’s er geproduceerd zijn in Spanje: dat waren er 8,4 miljoen. Op de foto’s zie je het allerlaatste exemplaar, een blauwe Polo 1.0 TSI. Dit zal ongetwijfeld een gewild collector’s item worden onder verzamelaars.