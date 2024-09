Elon Musk gaat helemaal Mossad op Cybertruck warlord

Warlord doet huilie huilie omdat Elon Musk aan zijn Cybertruck heeft gezeten.

Vorige maand baarde warlord Ramsan Kadyrov opzien door met zijn splinternieuwe van een machinegeweer voorziene Tesla Cybertruck door de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny te cruisen.

In een pronkfilm op zijn Telegram kanaal liet de 47-jarige onfrisse leider van de Russische deelrepubliek zien dat hij met zijn “Cyberbeast”, zoals hij het zelf noemt, door de straten rijdt. Vervolgens bedankt hij omstandig voor de genereuze gift van grote Tesla roerganger Elon Musk. Hij geeft aan de onverwoestbare truck ook in te zullen zetten in de oorlog die zijn baas Poetin voert in Oekraïne.

Elon Musk gaat Mossad

Iedereen viel natuurlijk meteen over Musk heen op zijn eigen platform X, want hoe kon voormalig held van de deugende elektrisch rijdende goegemeente nou een Cybertruck cadeau doen aan deze idiote puppet van Poetin.

Uiteraard was dat volgens Elon Musk ook niet zo en naar nu blijkt was hij ook niet zo gecharmeerd van het idee dat het elektrische paradepaardje van Tesla op deze manier door de warlord wordt gebruikt.

Wellicht geïnspireerd door de Israëlische Mossad die op afstand piepers en walkie talkies laat ontploffen heeft hij nu actie ondernomen. Klaarblijkelijk heeft hij namelijk op afstand de Tesla Cybertruck van Kadyrov laten uitzetten.

Huilie huilie

Van een pronkende krijgsheer naar een mopperende kleuter. Kadyrov beschuldigt Musk van het op afstand saboteren van zijn nieuwe speeltje. Op zijn Telegram deelt hij een sneer uit naar de Teslaman:

Hij geeft dure cadeaus uit de bodem van zijn hart en zet ze vervolgens op afstand uit. Zogenaamd stoere krijgsheer doet huilie huile op Telegram

Naar goed voorbeeld uit Jeruzalem bevestigt noch ontkent Elon Musk de beschuldiging vanuit Tsjetsjenië, maar het lijkt ons niet ondenkbaar dat het vermoeden van de warlord dat Musk aan zijn Tesla Cybertruck heeft gezeten best wel eens waar zou kunnen zijn.

Overigens best verontrustend om te beseffen dat Musk kennelijk elke Tesla ter wereld op afstand stil kan zetten. Maar dat terzijde.