‘Ruzie’ tussen Max en Seb blijkt misverstand

Die verdraaide pers ook altijd!

Zoals elke F1-coureur ontkomt Max Verstappen niet aan een beetje media-aandacht. Elke coureur reageert daar op zijn eigen manier op, zo staat Max bekend om soms redelijk snerende opmerkingen. Tijdens het GP-weekend van Canada een paar weken geleden werd Max de opmerkingen over zijn rijstijl beu en dreigde hij – vrij sarcastisch, maar toch – met het uitdelen van kopstoten.

Dat had meer invloed dan alleen één persconferentie. Afgelopen weekend ging het namelijk weer over deze discussie, toen er werd gevraagd naar de opgelegde penalty voor Sebastian Vettel. “Misschien moet je Seb vragen of hij zijn rijstijl niet eens moet aanpassen dan”, luidde het antwoord. Je bent pas echt een journalist als je vervolgens daadwerkelijk even gaat peilen wat Seb daarover te zeggen heeft. Hij reageerde echter nogal nonchalant: “Ik ga er niet op reageren, ik ben te oud voor deze onzin”.

Deze ‘fittie’ tussen Max en Seb is dus ontstaan door journalisten die het een beetje opbliezen. Verstappen heeft echter dit GP-weekend aan Motorsport Total verteld dat hij heeft gepraat met Vettel en legde de Duitser uit dat het niet naar hem bedoeld was, maar naar de pers. Geen ruzie dus tussen de twee, ze zijn gewoon weer vrienden van elkaar. Gelukkig!