Dodge vernieuwt de Charger Hellcat

De muscle-sedan wordt klaargestoomd voor 2019.

Sinds de nieuwe Charger in 2014 onthuld werd, verbaasde Dodge de wereld met een Hellcat-versie ervan. De auto is, samen met zijn broer Challenger, misschien wel de definitie van bang for your buck. Reken je het om naar dollar per pk, dan komt er niks in de buurt van het 717 pk sterke, net geen 70.000 dollar dure monster. De auto houdt het al een gezond aantal jaar vol en dus is het tijd voor Dodge om de auto te herzien voor modeljaar 2019.

Om met het slechte nieuws te beginnen: Het aantal pk stijgt niet. Toch zijn er belangrijke wijzigingen die ervoor zorgen dat de paarden normaal op de weg gestuurd kunnen worden. De hoogtepunten:

-Launch Assist, which uses wheel speed sensors to watch for driveline-damaging wheel hop at launch and, in milliseconds, modifies the engine torque to regain full grip

-Line Lock, which engages the front brakes to hold the Charger SRT Hellcat stationary, but leaves the rear wheels free for a burnout to heat up and clean the rear tires

-After-Run Chiller, which keeps cooling the supercharger/charge air cooler after the engine is shut off

-Torque Reserve, which closes a bypass valve to prefill the supercharger and manages fuel flow and spark advance to balance engine rpm and torque, generates a reserve of torque that is delivered upon acceleration from a standing stop