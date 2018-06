Getemde demoon: de Dodge Challenger Hellcat Redeye

Dodge presenteert nog een heftige SRT.

Vers van de pers: de Charger Hellcat krijgt een update. Maar dat was niet het enige wat Dodge te melden had vandaag. De Challenger krijgt ook een update. Ook hier is er visueel weinig te melden, maar er is het één en ander veranderd onder de kap.

Zo krijgt de Challenger Hellcat dezelfde veranderingen als de Charger in de “reguliere” Hellcat versie. Dat betekent: meer hulpjes voor meer veiligheid, maar een blijvend standaardvermogen van 717 pk. Dat er meer uit de V8 te peuteren valt bewijst de Demon met 840 pk. Voor wie toch een grote bak power wil, maar de 800-pk-grens niet wil overschrijden, presenteert Dodge de Challenger Hellcat Redeye.

De Redeye is de uiterste top van de Hellcat-familie. Hij krijgt dezelfde HEMI V8 als de Hellcat, nu uitgeboord tot 797 pk. Ook de 0 tot 96 km/u sprint is verkleind tot 3.4 seconden. Allemaal net minder dan de Demon dus, maar de nadruk ligt op de bereikbaarheid van deze brute kracht. Het is verder namelijk ‘gewoon een Hellcat’. Twee knipogen vinden we in de vorm van de Hellcat-badges met rode ogen (Red-eye) en twee luchtinlaten die geïnspireerd zijn op 1970’s musclecars zoals de Dodge Demon en Dart.

Nieuwe assistentie-systemen terzijde is de vermogenstoename nog steeds gigantisch. Het is dan maar te hopen dat de systemen het nog een beetje in toom kunnen houden, zodat we niet vaker dan nodig gecrashte Hellcats hoeven te plaatsen.