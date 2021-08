Salon van Genève voortaan in, eh, Qatar?

De volgende Salon van Genève kan ook gehouden worden in, eh Qatar.

We gaan verder met het omstreden nieuws uit de evenementenbranche! Naast de GP van Nederland waarbij artiesten gratis moeten optreden voor een publiek dat monsterlijk veel betaald voor een kaartje, is er meer evenementennieuws. Logisch, want nu Tante Corona (zoals @nicolasr liefkozend de pandemie noemt) met vakantie lijkt te gaan, kan de evenementenbranche weer opkrabbelen.

Nog een Salon van Genève

Binnenkort gaat de IAA (ditmaal in München) weer van start en begin volgend jaar is er de Salon van Genève. Maar er komt nóg een Salon van Genève en die wordt gehouden, in, eh, Qatar?

Ja, de organisatie achter de de Salon van Genève hebben namelijk een samenwerking beklonken met Qatar Tourism. Het evenement zal gehouden worden op de Doha Exhibition & Convention Center (de DECC voor intimi). De naam van de beurs is, heel opmerkelijk, Qatar Geneva International Motor Show.

Om het jaar

Kijk, dat is toch een klein beetje misleidend, nietwaar? De Salon van Genève zal overigens ook doorgang vinden. Die staat in de agenda van 19 tot 27 februari 2022. De Salon van Genève in Qatar wordt in 2022 of 2023 voor het eerst gehouden en zal dan om het jaar plaatsvinden. De naam Genève slaat voornamelijk op de organisatie, niet zozeer de locatie.

Het is zeer opmerkelijk, daar Qatar niet echt een autohistorie heeft of een grote automarkt. Wel is het zo dat Zwitsers een zwak hebben voor Qatar. De Zwitserse Sep Blatter koos namelijk Qatar ‘unaniem’ om het volgende WK te houden. De autobeurs in Zwitserland is een van de belangrijkste beurzen ter wereld. Ondanks dat het niet de grootste is qua oppervlakte, is het vaak de show meet de meeste grote primeurs en noviteiten.

Op zich valt er natuurlijk wel iets voor te zeggen. De vele milieudemonstranten zullen waarschijnlijk niet acte de présence geven in het oliestaatje.