Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Qatar 2021

Met hoeveel voorsprong op onze held Max pakt Lewis de pole en het kampioenschap, in de kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar?

We hadden met zijn allen natuurlijk gehoopt dat Max Verstappen in Brazilië officieel tot de nieuwe Ayrton Senna gekroond werd. Maar als we dadelijk aan het eind van het seizoen terugkijken, werd Max daar in realiteit misschien wel de nieuwe Felipe Massa. Heel even leek Max zo goed als kampioen te zijn, toen Hamilton na de kwalificatie gediskwalificeerd werd.

De Brit moest daarom de Sprint Kwalificatie achteraan beginnen, waardoor hij sowieso al de puntjes in die race vrijwel zeker ging missen. Vervolgens moest hij dan voor de echte race ook nog eens een keer vijf startplekken gaan inleveren. Zelfs in een goede Mercedes leek het daarmee onmogelijk om Max Emilian te verslaan. MV33 zou dan naar een voorsprong van circa dertig punten gaan in het kampioenschap, met nog drie races te gaan. Appeltje-eitje dus.

Echter…De Mercedes bleek niet ‘gewoon goed’ te zijn, maar ‘belachelijk goed’. Misschien wel illegaal goed. In 24 korte rondjes haalde Lewis op zaterdag al vijftien man in. Op de zondag ging hij all the way. Max weerde zich kranig, maar kon niks beginnen tegen de gigantisch snelle Merrie. Het was net alsof het weer 2020 was. Zodoende was aan het einde van het weekend Hamilton opeens weer favoriet om campeão te worden…

Met de enorme snelheid van de Mercedes op de rechte stukken lijkt Red Bull nog maar drie kansen te hebben. De eerste mogelijkheid is protest indienen tegen de Mercedes en hopen dat de W12 illegaal wordt verklaard. De tweede is proberen om Mercedes’ achtervleugel te kopiëren voor Jeddah en Abu Dhabi. De derde is een overwinning stelen dit weekend in Qatar.

Topsnelheid is op het Losail International Circuit op papier namelijk iets minder belangrijk is dan bij de volgende twee races. Desalniettemin zijn de Mercs favoriet. Wat brengt de kwalificatie ons?

Q1

De Ferrari’s pakken even de limelight door met zijn tweetjes de beste tijden op de klokken te zetten. Het is een mooi plaatje voor team rood, waarvan men zal hopen dat ‘ie in de toekomst weer vaker terugkomt als het ‘voor het eggie’ gaat. Nu kan Ferrari daar nog niet voor meedoen. Norris gaat met zijn McLaren al drie tienden sneller dan de rode brigade. Maar het wachten is natuurlijk op de W12 en RB16B.

Hamilton trapt ‘m af voor de toppers. Waar we eerder dit jaar nog wel eens zagen dat het gat tussen de top en de middenvelders niet zo heel groot was, is het verschil met Norris nu direct acht tienden. Bam! Het is duidelijk dat bij Mercedes de handschoenen af zijn geworpen en alles op volle bak pushen staat. Verstappen blijft echter redelijk in de buurt. Onze held geeft twee tienden toe.

VER gaat er daarna nog een keer voor zitten en pakt zodoende zelfs plek 1 af van de Mercedes-jongens. Het verschil is niet groot. Bottas is 0,020 seconden langzamer, Hamilton 0,023 seconden. HAM laat het er echter niet bij zitten. Hij vindt nog een tiende van een seconde en verschalkt daarmee op zijn beurt Max weer. Het is uiteraard nog maar Q1, dus het gaat vooral om het gevoel en de bragging rights.

Aan de staart van het veld zien we de gebruikelijke kandidaten weer stroggelen. Er zijn geen grote verrassingen. De laatste zes worden ingevuld door de teams van Williams, Alfa Romeo en Haas F1. Russell doet het het beste van het stel, hij glipt net door naar Q2. Voor de rest zit het leukste deel van het werk er weer op.

De afvallers: Raikkonen – Latifi – Giovinazzi – Schumacher – Mazepin

Q2

Russell trapt ‘m af met een 1:22.9. Niet zo verkeerd, want Ricciardo bijt zich er bijvoorbeeld zomaar stuk op. De Brit heeft gekozen voor een run op softs. Waarom ook niet als je Williams bent. Als het heel goed werkt, start je in de top-10. Zo niet, heb je alsnog vrije bandenkeuze voor morgen.

Dat het allemaal nog een stuk harder kan wordt aangetoond door HAM. De kampioen doet een 1:21.6. De rest bijt zich daar stuk op, ook Verstappen. Voor de Nederlander is het echter wel positief dat hij net als in Q1 sneller is dan Bottas. Gasly staat in de Alpha Tauri ook voor de Nederlander, maar doet dat op de softs. Voor hem is dat misschien níet zo handig. De Alpha Tauri is namelijk al het hele weekend snel en zou toch geacht moeten kunnen worden de top-10 te halen op mediums. Maar ja, dan ben je ook weer een beetje afhankelijk van of de anderen wél op softs gaan.

Kijken we naar de knock out zone zien we dat een aantal mannen nog aan de bak moeten. Daaronder ook weer Perez, die twaalfde staat. Doch ook Norris en Leclerc bungelen rond in de gevarenzone. Perez gaat voor een run op rood om het vege lijf te redden. Maar ondertussen zien we al dat Leclerc het niet redt. Ook Ricciardo valt weer door de mand. En dan ga je denken, hoe gaat PER dat dan af?

Helaas! De Mexicaan strandt op een tiende van Sainz buiten de top-10. Checo meldt daarna op de radio dat ze op het verkeerde moment op de baan zaten. Maar eigenlijk is er geen excuus. Gasly en zelfs Tsunoda staan in de Alpha Tauri namelijk wel met zijn tweetjes in de top-10. Een zepert dus voor SP11 en voor Red Bull Racing, dat nu officieel het constructeurskampioenschap verloren heeft. Ook Stroll en Russell halen Q3 niet, maar dat mag iets minder een verrassing heten.

De afvallers: Perez – Stroll – Leclerc – Ricciardo – Russell

Q3

Hamilton is de eerste van de toppers die voor een tijd gaat en dat doet hij goed. Althans, het rondje is zoals Olav Mol scherp opmerkt niet foutloos, maar Hamilton is met zijn Merc zo snel dat hij toch een 1:21.2 op de klokken zet. Bottas geeft ruim twee tienden toe. Verstappen zet echter een paarse eerste sector, wat hoopgevend is.

Aan het eind van de ronde komt onze held echter toch ruim anderhalve tiende tekort. Wél staat hij vlak voor geweldige vent Bottas, wat voor Max gezien de vorm van Mercedes al best lekker is. Gasly en Alonso komen op papier in de buurt van BOT. Maar toch voel je ergens op papier dat het niet gaat gebeuren voor die boys. De snelheid van de Alpha Tauri en met name ook de Alpine dit weekend is echter wel opvallend te noemen. De woestijnlucht doet die Franse kroket duidelijk goed.

Hamilton gaat ook in de twee poging als eerste van kiet van de favorieten. De Brit onderstreept nog maar even de oppermacht door een 1:20.8 neer te zetten. Hij is daarmee de enige man in de 1:20-ers. Vervolgens is het snel klaar. Gasly rijdt namelijk in een poging goud aan te boren iets te enthousiast over de kerbs. Zijn rechter voorband ploft daarbij en veroorzaakt een hoop schade. Gele vlaggen zwaaien en snellere rondjes zijn daarmee een illusie.

HAM pakt ‘m dus met overmacht, voor Verstappen en Bottas. Het is weer old skool Verstappen tegen de Mercs morgen dus. Gasly staat op P4 en kan morgen wellicht een Merrie aantikken. Alonso is vijfde, wat voor de tweevoudig kampioen zijn beste kwalificatie is sinds de Grand Prix in Japan in 2014. Toen reed de Spanjaard nog voor Ferrari…

De tweede helft van de top-10 wordt aangevoerd door best buds Norris en Sainz. Tsunoda, Ocon en Vettel maken de eerste helft van de grid compleet.

F1 kwalificatie Qatar 2021: De volledige uitslag