Schakel als een rallyheld in je Ford Focus of Volvo

Upgrade!

Mountune heeft een leuke goodie voor je in de aanbieding voor al diegenen die af en toe een B-weggetje opzoeken en daar nonchalant door een plas water denderen voor het betere scheurgevoel. De inmiddels behoorlijk bekende Ford-tuner heeft namelijk een sequentiële versnellingsbak in de aanbieding voor snelle versies van de tweede generatie Ford Focus (rijtest). De unit komt van Quaife en belooft niet alleen je schakeltijden korter te maken, maar je daarbij ook het gevoel te geven dat je Sébastien Loeb himself bent.

De bak gebruikt veel onderdelen van de standaard versnellingsbak, maar is wel voorzien van sterkere en forser gedimensioneerde radertjes om de boel heel te houden. Bovendien is het ding ook voorzien van extra koeling om die olietemperatuur van de bak in toom te houden. De upgrade wordt aangeboden voor een kleine 9.500 Ekkermannen exclusief montage. Daarbij moeten we aantekenen dat men adviseert het eveneens van Quaife afkomstige limited slip diff te monteren als dat niet reeds gedaan is.

Misschien wel het leukste aan dit alles dat de upgrade in feite ook op elke Volvo met de ‘M66’ versnellingsbak doorgevoerd kan worden. Op een C30 T5 kan je je daar wellicht nog wat bij voorstellen, maar grappiger is natuurlijk om het stiekem te laten doen op de V70 van je moeder. Chippie erbij met wat braap-braap geluidjes en vlammen met dat hok. We vermoeden stiekem dat er helaas niet zoveel animo voor een dergelijk dure operatie op een inmiddels (meestal) vrij bereikbare auto zal zijn, maar misschien is dat een misvatting. Iemand down voor supersnelle downshifts?