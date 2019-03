Breng deze Beier terug voor lunchgeld

The brown...

Vandaag de dag rollen managers in hun G3x van afspraak naar afspraak, maar deze E12 528i weet nog hoe het begon. De E12 was de eerste BMW die de naam ‘5-serie’ meekreeg en zou het succes van de Neue Klasse een puik vervolg geven. De E12 bleef negen jaar in productie en werd bovendien opgevolgd door de E28, die weliswaar als separate 5-serie generatie geldt maar eigenlijk in veel opzichten beschouwt kan worden als een ‘ingrijpende facelift’ van de E12.

In dit geval is de Beierse business class bolide van de jaren ’70 uitgevoerd in het heerlijk period correcte Sepia Brown en het interieur is beigekleurig. Bruin over beige, dat kan gewoon niet fout gaan. Oplettende lezers zal het al lang opgevallen zijn dat er wat extra lichten op de flanken van de bruine sedan prijken alsmede wat overbemeten bumpers. Dat kan inderdaad maar een ding betekenen: deze Bimmer werd geëxporteerd naar de ‘States.

Dit roept wel de vraag op: waarom zo’n Duitser daar kopen? Hier kunnen een paar redenen voor zijn. In sommige van de vijftig staten is het klimaat zeer vriendelijk voor het plaatwerk. Dat is belangrijk voor Italiaanse auto’s uit vervlogen dagen, maar stiekem soms ook wel voor Duitsers. Ten tweede zijn de modellen die naar ‘Murica gingen vaak lekker uitgevoerd en/of hebben ze een bijzondere spec. Tenslotte heeft het gewoon wel wat, het idee om zo’n ding decennia na dato terug te importeren naar het oude continent en hier rond te blazen met side markers.

Nou moet gezegd worden dat deze 528i een opknappertje betreft. Vooral het interieur is er niet best aan toe. De stoelen zijn versleten en het dashboard heeft ook zijn beste tijd gehad. De techniek is naar verluidt redelijk oké, en daar dit een BMW uit betere tijden is hebben we het dan onder andere over een -jawel- zes-in-lijn. Bovendien is de prijs met nog een bieddag te gaan niet verder opgeklommen dan 2.800 Dollar. Kortom, kopen, beetje oppoetsen, tijdje in rollen en dan verkopen als klassieker voor de absolute hoofdprijs. Kan eigenlijk niet fout gaan.