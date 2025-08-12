Schakelt Tesla op afstand auto’s uit…?

In een video is te zien hoe een Tesla ogenschijnlijk is uitgeschakeld op de snelweg. Wat is hier aan de hand?

Als je auto over-the-air updates kan ontvangen, dan is het in theorie ook mogelijk dat je auto over-the-air uitgeschakeld kan worden. Het is toch niet zo’n prettige gedachte dat Elon Musk zomaar auto’s stil kan zetten over de hele wereld. Deze angst wordt nu gevoed door een video die viraal gaat op Instagram.

In de video is te zien dat een Cybertruck stilstaat op de snelweg, terwijl op het scherm het bericht staat ‘Tesla Cybertruck De-activated’. In het bijschrift zegt de eigenaar “Dog wtf my cybertruck just shut off on the freeway! Almost just crashed wtf @teslamotors”. De video is in twee dagen tijd 10 miljoen keer bekeken.

In een vervolgvideo laat de filmer een ‘Cease and desist’-brief zien van Tesla. Daarin staat te lezen dat de auto is uitgeschakeld vanwege het schenden van de gebruiksvoorwaarden. De beste man is namelijk rapper en had in een muziekvideo meerdere Cybertrucks gebruikt. Dit was volgens de brief ongeoorloofd gebruik van het intellectuele eigendom van Tesla.

Misschien begin je inmiddels een beetje nattigheid te voelen, en inderdaad: dit is een gevalletje fake news. Tesla heeft zelf een reactie geplaatst op de video: “This is fake – that’s not our screen. Tesla does NOT disable vehicles remotely.”

Met een beetje kritisch denkvermogen kon je wel raden dat de video nep was, maar mensen zijn er toch massaal ingetrapt. Vandaar dat Tesla de noodzaak voelde om het een en ander recht te zetten. Al is daarmee nog niet iedereen gerustgesteld. Er zijn ook veel mensen in de reacties die Tesla’s claim dat ze nooit auto’s uitschakelen niet geloven.

Voor de rapper was deze PR-stunt in ieder geval een groot succes. Eigenlijk willen we daar helemaal niet aan meewerken, dus ga vooral niet de videoclip bekijken. Geloof ons: je mist er niks aan.