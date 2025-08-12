21-jarige crasht M3 Touring tijdens proefrit

Slopen is kopen…?

Het mooie van een BMW M3 Touring is dat het een echte all-rounder is. Hij is ruim, praktisch, voldoende comfortabel, kortom: een auto waarmee je zorgeloos van A naar B kunt rijden. Maar ja, tegelijkertijd is het een serieus kanon met 530 pk. En daarmee kun je toch de mist ingaan.

Dat gebeurde eerder deze maand nabij het Duitse Coesveld, niet ver van de Nederlandse grens. Een 21-jarige ging een proefritje maken met een M3 Touring, om erachter te komen dat 530 pk misschien toch nog iets te hoog gegrepen was. Hij verloor namelijk de controle en eindigde zijwaarts tegen een boom.

Helaas raakte de boom precies het bestuurdersportier. De jongeman kwam er daarom niet zonder kleerscheuren vanaf en moest afgevoerd worden met de ambulance. De auto heeft ook een lelijke beuk gekregen, al zal deze vast wel weer opgelapt worden.

In principe is de M3 Touring niet de meest listige variant, want deze is altijd een xDrive. Dat is echter wel afhankelijk van de rijmodus. Je kunt de auto ook gewoon in 2WD zetten, waarbij het volledig vermogen naar de achterwielen gaat en ESP uit staat. En dan is een boom snel gevonden, als je niet oppast.

De 21-jarige heeft de zaken verder goed voor elkaar, als hij nu al in de markt is voor een M3 Touring. Dit is ook een vrij nieuw exemplaar, te zien aan de LCI-koplampen. Nu is een M3 aanzienlijk goedkoper in Duitsland, maar je praat alsnog over een nieuwprijs van minstens €107.000.

Foto: Polizei Nordrhein-Westfalen