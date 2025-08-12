21-jarige crasht M3 Touring tijdens proefrit

Slopen is kopen…?
Het mooie van een BMW M3 Touring is dat het een echte all-rounder is. Hij is ruim, praktisch, voldoende comfortabel, kortom: een auto waarmee je zorgeloos van A naar B kunt rijden. Maar ja, tegelijkertijd is het een serieus kanon met 530 pk. En daarmee kun je toch de mist ingaan.
Dat gebeurde eerder deze maand nabij het Duitse Coesveld, niet ver van de Nederlandse grens. Een 21-jarige ging een proefritje maken met een M3 Touring, om erachter te komen dat 530 pk misschien toch nog iets te hoog gegrepen was. Hij verloor namelijk de controle en eindigde zijwaarts tegen een boom.
Helaas raakte de boom precies het bestuurdersportier. De jongeman kwam er daarom niet zonder kleerscheuren vanaf en moest afgevoerd worden met de ambulance. De auto heeft ook een lelijke beuk gekregen, al zal deze vast wel weer opgelapt worden.
In principe is de M3 Touring niet de meest listige variant, want deze is altijd een xDrive. Dat is echter wel afhankelijk van de rijmodus. Je kunt de auto ook gewoon in 2WD zetten, waarbij het volledig vermogen naar de achterwielen gaat en ESP uit staat. En dan is een boom snel gevonden, als je niet oppast.
De 21-jarige heeft de zaken verder goed voor elkaar, als hij nu al in de markt is voor een M3 Touring. Dit is ook een vrij nieuw exemplaar, te zien aan de LCI-koplampen. Nu is een M3 aanzienlijk goedkoper in Duitsland, maar je praat alsnog over een nieuwprijs van minstens €107.000.
Foto: Polizei Nordrhein-Westfalen
Wijze_Willie zegt
Deze week is in NRW een jongeman VS. 18 dodelijk verongelukt in een BMW X4 met eveneens 500 pk. Ook dit was een eenzijdig ongeval met een boom. https://youtu.be/A85RHLXhw3g?si=ZRVoSuaz6P3W7VQL
Wijze_Willie zegt
Herstel; 2 dodelijke slachtoffers en 3 zwaargewonden. https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/zwei-tote-alleinunfall-duesseldorf-100.amp
Johanneke zegt
Met minimale rijervaring in een auto met 500pk stappen, het zal vast vaker goed gaan dan fout, maar slim is anders..
tazmania zegt
Deze lap je niet meer op, als ik die knik zo zie.
KennOne zegt
Kans is groot dat deze gewoon op de richtbank weer recht getrokken word en waarschijnlijk over een paar maanden weer ergens tekoop staat.
Mini Joe zegt
Dat soort gasten zijn dan voor de wet “volwassen” echter het verstand van een kind van 12 dat op de brommer van de buurvrouw mag rijden.
Het wordt tijd voor ervarings jaren afgestemde pk grenzen
lekkaah zegt
Ah, daar issie al. We gaan weer direct wetten en regels invoeren omdat er een bijgoochem in het nieuws komt die een fout heeft gemaakt. Als het een fiat punto was had je niks gelezen. Shit happens. Next.
JanJansen zegt
Bij een motorfiets is dat al jaren zo.
Lijkt mij ook een logische stap nu auto’s zo ontzettend krachtig zijn geworden.
iphonistvongates zegt
Wat was het eindoordeel na de testachtige rit? Gaat hij een koop/lease overeenkomst tekenen voor een fabrieksnieuwe M5 Touring want deze M3 komt duidelijk stabiliteit en wegligging tekort zelfs met xDrive Mode. Kan de boom nog biologisch opgeknapt worden of moet hij gekapt worden? Het verhaal is (nog) niet afgerond en daar heeft mijn OCD erg veel moeite mee.
lekkaah zegt
Overduidelijk geen PPF wrap gezien de schade.
850t5restate zegt
Haha “een lelijke beuk gekregen”